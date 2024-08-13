Кому в Україні платять найбільше: аналіз ринку праці

Середній розмір заробітної плати в Україні залишався незмінним з лютого по травень 2024 року і сягав 20 тис. грн

У липні почали зростати ключові показники на ринку праці, навіть з огляду на те, що це не збігається з сезонними тенденціями, підвищився рівень середньої заробітної плати, а також зросла кількість вакансій, повідомляє портал Work.ua.

На зарплати вище середньої, без врахування керівних і військових посад, а також фахівців у сфері IT, тепер можуть претендувати керамісти (48 750 грн), ендодонтисти (45 000 грн), медіапродюсери (42 500) та рихтувальники (41 250).

Окрім цих фахівців вище середнього в Україні заробляють арматурники, зубні техніки, реєлтори, автослюсарі, автоелектрики, будівельники та дизайнери меблів (35 000 – 40 000 грн).

Вже з червня аналітики зафіксували приріст у 2,5% до 20 500 грн, а у липні середня зарплата досягла 21 000 грн.

Найбільше зростання оплати праці спостерігалось у сферах краси, фітнесу та спорту, бухгалтерії і аудиті, ЗМІ, та у видавництвах і поліграфії.

Наразі кількість вакансій в країні перевищує довоєнні показники. Це свідчить про те, що незважаючи на війну в країні, бізнесу вдалося адаптуватися до нових умов.