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Соратники Дубінського рятують себе: скликали пресконференцію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Соратники Дубінського рятують себе: скликали пресконференцію
Поплічники Дубінського у Київській облраді
колаж: рух «Чесно»

Поплічники нардепа хочуть надати докази руйнування партійної структури

Сьогодні, 19 грудня, депутати Київської облради від партії «Слуга народу» проведуть пресконференцію, на якій обіцяють надати докази незаконного втручання керівництва обласного партійного осередку в діяльність органів місцевого самоврядування Київської області. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Пресконференція на тему «Дестабілізація Київської обласної ради та протиправне втручання в діяльність депутатів Київоблради з боку керівництва Київської обласної організації ПП «Слуга народу» стартує об 11.00. На ній депутати Київської облради від «Слуги народу» нададуть, на їхню думку, беззаперечні факти незаконного втручання керівництва обласного партійного осередку в діяльність органів місцевого самоврядування Київської області, зокрема Київської обласної ради.

Соратники Дубінського обіцяють надати докази руйнування партійної структури, «зливу» керівних посад політичним опонентам та місцевим елітам, а також факти безпрецедентного тиску з боку окремих народних депутатів на представників «Слуги народу» в Київській області.

У пресконференції візьмуть участь:

  • депутат Київської облради Станіслав Семергей;
  • депутат Київської облради Володимир Тимофійчук;
  • депутат Київської облради, заступник голови фракції «Слуга народу» Денис Січевий;
  • депутат Київської облради Марія Кисельова;
  • адвокат, правозахисник Віктор Смалій.

Нагадаємо, що четверо перелічених депутатів Київської облради є поплічниками нардепа Олександра Дубінського від партії «Слуга народу», який курував Київщину і під час місцевих виборів на рівні облради сформував своє крило депутатів. Нині ж він перебуває у СІЗО через підозру у державній зраді.

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав.

Крім того, головна редакторка сайту руху «Чесно» Ірина Федорів повідомляла, що «Слуга народу» планує виключити із партії в Київській обласній раді і поплічників Дубінського. 

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Теги: депутат Київська облрада Олександр Дубінський

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