Макрон передумав запрошувати Росію на річницю висадки у Нормандії – Reuters

Низка держав заявила, що «їм буде непросто», якщо Росія візьме участь у церемонії

Франція не запрошуватиме представників Росії на відзначення річниці висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни. Про це пише Reuters із посиланням на неназвані дипломатичні джерела.

Дипломати заявляють, що рішення обумовлене війною в Україні та занепокоєнням деяких союзників щодо присутності російських представників на святкуванні. Раніше агентство Reuters писало, що низка держав заявила, що «їм буде непросто», якщо Росія візьме участь у церемонії на тлі двох років повномасштабної війни в Україні.

Водночас, президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, має вирушити із робочим візитом до Франції, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

До слова, Білий дім значною мірою схвалював зусилля Макрона з підтримання дипломатичних відносин із Москвою. Рішення Макрона запросити російського представника до Нормандії значною мірою розглядалося саме через цю призму, сказав чиновник адміністрації Байдена.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, яка здатна вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту. Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.