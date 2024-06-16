Фінальне комюніке Глобального Саміту миру: Кулеба розкрив подробиці

Робота над текстом підсумкової декларації завершена

Низка країн, які не присутні на Глобальному саміті миру у Швейцарії, розглядают можливість приєднатися до відкритого комюніке. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, під час саміту, який проходить цими днями у швейцарському у Бюргенштоку, передає кореспондент «Главкома».

«Робота над текстом (комюніке – «Главком») завершена, наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення декларації. Вона буде відкрита для приєднання іншими країнами і після завершення саміту, і ми вже знаємо, що деякі країни проводять внутрішній аналіз комюніке і розглядають можливість приєднатися до нього», – зазначив очільник МЗС.

За його словами, текст комюніке – «збалансований, всі принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані».

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До слова, агентство Reuters уже опублікувало проєкт підсумкової декларації Глобального саміту миру.

Сьогодні, 16 червня, країни-учасниці діляться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський розповів, як розпочав другий день саміту.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.