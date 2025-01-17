Правоохоронці повідомили про підозру нардепу, який наживався на закупівлях «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» зазнала збитків на понад 140 млн грн
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За словами правоохоронців, підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. За даними ЗМІ, йдеться про нардепа Віктора Бондаря.
«Для цього вступили у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним «бек-офісом» товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу «потрібних» компаній у тендерах «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.
Слідство зазначає, що протягом 2021-2022 рр. «Укрзалізниця» уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. Унаслідок реалізації схеми компанія зазнала збитків на понад 140 млн грн.
Дії співорганізатора групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Загалом за вказаними фактами про підозру повідомили вісьмом особам. У ще одному епізоді справи щодо діяльності згаданих організованих груп про підозру у розкраданні 94,8 млн грн на трансформаторах під час війни повідомили сімом особам.
Нагадаємо, головний інженер однієї з філій АТ «Укрзалізниця» отримав підозру.
Досудове розслідування встановило, що до головного інженера звернувся представник підприємця щодо підписання погоджувального листа на проведення робіт з підключення до трансформаторної підстанції, що розташована на території філії АТ «Укрзалізниця». На це посадовець повідомив про можливі проблеми з підписанням листа. Однак за $2 тис. обіцяв погодити підключення, підписавши усі необхідні документи.
Як повідомлялося, в Україну з Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання грошей «Укрзалізниці» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022–2024 років.
До слова, Служба безпеки викрила на співпраці з ФСБ головну бухгалтерку однієї з філій АТ «Укрзалізниця» у Полтавській області. «Зв’язковим» агентки виявився її чоловік – бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює проти України.
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