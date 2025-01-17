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Правоохоронці повідомили про підозру нардепу, який наживався на закупівлях «Укрзалізниці»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці повідомили про підозру нардепу, який наживався на закупівлях «Укрзалізниці»
Підозрюваний та його спільник створили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

«Укрзалізниця» зазнала збитків на понад 140 млн грн

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За словами правоохоронців, підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. За даними ЗМІ, йдеться про нардепа Віктора Бондаря.

Унаслідок реалізації злочинної схеми компанія зазнала збитків на понад 140 млн грн
Унаслідок реалізації злочинної схеми компанія зазнала збитків на понад 140 млн грн
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

«Для цього вступили у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним «бек-офісом» товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу «потрібних» компаній у тендерах «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

Слідство зазначає, що протягом 2021-2022 рр. «Укрзалізниця» уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. Унаслідок реалізації схеми компанія зазнала збитків на понад 140 млн грн.

Дії співорганізатора групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Загалом за вказаними фактами про підозру повідомили вісьмом особам. У ще одному епізоді справи щодо діяльності згаданих організованих груп про підозру у розкраданні 94,8 млн грн на трансформаторах під час війни повідомили сімом особам.

Нагадаємо, головний інженер однієї з філій АТ «Укрзалізниця» отримав підозру.

Досудове розслідування встановило, що до головного інженера звернувся представник підприємця щодо підписання погоджувального листа на проведення робіт з підключення до трансформаторної підстанції, що розташована на території філії АТ «Укрзалізниця». На це посадовець повідомив про можливі проблеми з підписанням листа. Однак за $2 тис. обіцяв погодити підключення, підписавши усі необхідні документи.

Як повідомлялося, в Україну з Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання грошей «Укрзалізниці» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022–2024 років.

До слова, Служба безпеки викрила на співпраці з ФСБ головну бухгалтерку однієї з філій АТ «Укрзалізниця» у Полтавській області. «Зв’язковим» агентки виявився її чоловік – бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює проти України.

Теги: депутат НАБУ корупція в Україні Укрзалізниця держзакупівлі тендер

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