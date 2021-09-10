США готові долучитися до переговорів щодо Донбасу і Криму. Але є умови

У Держдепі розповіли, за яких умов можуть долучитися до переговорів

Нуланд нагадала, що США брали участь у паралельному процесі до «нормандських переговорів»

У Державному департаменті США заявляють, що готові долучитися будь-яким чином до переговорів між Україною і Росією у питаннях Криму і Донбасу, але є певні умови. Про це під час форуму «Ялтинська європейська стратегія» заявила заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, пише «УНІАН».

Зокрема, її запитали, що США можуть конкретно зробити, аби переконати Росію зрушити політичний процес з місця і посилити тиск на РФ у питанні Донбасу, а також Криму.

Говорячи про формат переговорів, Нуланд нагадала, що ще в часи президентства Барака Обами вона разом з іншими американськими посадовцями брала участь у паралельному процесі до «нормандських переговорів». Зокрема, Німеччина і Франція безпосередньо були учасниками «нормандських переговорів» з Україною і Росією, а США підтримували цілі і устремління, які обговорювали Москва і Київ, аби «усунути прогалини і внести свою частку творчого підходу».

«Не схоже, аби усі ті зусилля сильно зрушились в останній час. Я думаю, що ми сказали Україні, Росії і європейцям, що ми готові відновити взаємодію будь-яким чином, чи в рамках «нормандського формату», чи знову у якості паралельної підтримки, у тому випадку, якщо, і у міру необхідності, сторони бачитимуть спосіб, завдяки якому ми будемо корисними», – наголосила Нуланд.

При цьому, вона нагадала, що нещодавно відбулася відеоконференція за участі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака, а також представників Франції і Німеччини.

«Там, принаймні, був більш позитивний тон, і якщо цей процес дійсно зміниться і набуде життєвих форм, ми готові допомогти», – заявила Нуланд.

Нагадаємо, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вважає «мінський формат» «мертвою історією».