  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    США готові долучитися до переговорів щодо Донбасу і Криму. Але є умови

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Держдепі розповіли, за яких умов можуть долучитися до переговорів - США готові долучитися до переговорів щодо Донбасу і Криму. Але є умови

    У Держдепі розповіли, за яких умов можуть долучитися до переговорів

    Фото з відкритих джерел

    Нуланд нагадала, що США брали участь у паралельному процесі до «нормандських переговорів»

    У Державному департаменті США заявляють, що готові долучитися будь-яким чином до переговорів між Україною і Росією у питаннях Криму і Донбасу, але є певні умови. Про це під час форуму «Ялтинська європейська стратегія» заявила заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, пише «УНІАН».

    Зокрема, її запитали, що США можуть конкретно зробити, аби переконати Росію зрушити політичний процес з місця і посилити тиск на РФ у питанні Донбасу, а також Криму.

    Говорячи про формат переговорів, Нуланд нагадала, що ще в часи президентства Барака Обами вона разом з іншими американськими посадовцями брала участь у паралельному процесі до «нормандських переговорів». Зокрема, Німеччина і Франція безпосередньо були учасниками «нормандських переговорів» з Україною і Росією, а США підтримували цілі і устремління, які обговорювали Москва і Київ, аби «усунути прогалини і внести свою частку творчого підходу».

    «Не схоже, аби усі ті зусилля сильно зрушились в останній час. Я думаю, що ми сказали Україні, Росії і європейцям, що ми готові відновити взаємодію будь-яким чином, чи в рамках «нормандського формату», чи знову у якості паралельної підтримки, у тому випадку, якщо, і у міру необхідності, сторони бачитимуть спосіб, завдяки якому ми будемо корисними», – наголосила Нуланд.

    При цьому, вона нагадала, що нещодавно відбулася відеоконференція за участі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака, а також представників Франції і Німеччини.

    «Там, принаймні, був більш позитивний тон, і якщо цей процес дійсно зміниться і набуде життєвих форм, ми готові допомогти», – заявила Нуланд.

    Нагадаємо, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вважає «мінський формат» «мертвою історією».

    Читайте також:
    Теги: Крим Росія Донбас США переговоры
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США готові долучитися до переговорів щодо Донбасу і Криму. Але є умови