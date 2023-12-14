Головна Країна Політика
search button user button menu button

Данілов розповів, яка буде реакція України, якщо переговори про вступ до ЄС зірвуться

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов розповів, яка буде реакція України, якщо переговори про вступ до ЄС зірвуться
фото з відкритих джерел

Данілов вважає, поразка України може призвести до того, що наступними жертвами російської агресії будуть країни Балтії та Польща.

Якщо початок переговорів про вступ до ЄС буде відкладений, то це стане розчаруванням для України, але це не буде кінцем світу. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю la Repubblica.

Інтерв'ю було опубліковане за день початку саміту лідерів країн Європейського союзу у Брюсселі. Журналісти запитали, яка буде реакція України, якщо Угорщина заблокує початок переговорів про членство.

«Ми були б розчаровані. Але це не буде кінцем світу. Мені цікаво інше. Що таке Європейський союз? Якщо це спільнота цінностей, ми, безумовно, відповідаємо всім критеріям свободи. Ми є демократичною країною. Спільнота, яка підтримує свободу слова та прав людини», – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що перемога у війні – це не лише про захист українців. На думку Данілова, поразка України може призвести до того, що наступними жертвами російської агресії будуть країни Балтії та Польща.

Нагадаємо, 9 грудня Верховна Рада України схвалила звернення до держав-членів Європейського Союзу та інституцій ЄС щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Читайте також: 

Теги: Україна Олексій Данілов Європейський союз переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський та Дональд Туск
Зеленський привітав Туска з призначенням та зробив йому пропозицію
Сьогодні, 06:10
Кулеба заявив, що Україна отримала від Угорщини перший непублічний і офіційний сигнал, який свідчить про відкриття «вікна можливостей
Угорщина більше не перешкода на шляху членства України в ЄС – Кулеба
12 грудня, 18:38
ЄС не може знайти згоди щодо передачі активів Росії Україні
Передача заморожених активів РФ Україні: Reuters оприлюднив подробиці
11 грудня, 10:44
Війна ще далека від завершення
Коли настане мирна фаза війни? Оновлений прогноз
8 грудня, 20:45
Мішель скоротить поїздку Китаю, оскільки Орбан виступає з новою погрозою через заявку України на вступ до ЄС
Президент Євроради перервав свій візит до Китаю через погрози Орбана
5 грудня, 16:34
За словами президента, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ
Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів
1 грудня, 11:43
Світовий банк допоможе уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення
Світовий банк виділить Україні $1,2 млрд
1 грудня, 06:52
Байден прагне реалізувати формулу «щоб і вівці були цілі, і вовки ситі». Але це не можливо
Українські території в обмін на другий термін у Білому домі. План «Б» Байдена авторська стаття
27 листопада, 14:25
Загалом 85 країн і п'ять територій на планеті наразі забруднені наземними мінами
Країни з найбільшою кількістю жертв від протипіхотних мін: яке місце зайняла Україна
14 листопада, 17:29

Політика

Данілов розповів, яка буде реакція України, якщо переговори про вступ до ЄС зірвуться
Данілов розповів, яка буде реакція України, якщо переговори про вступ до ЄС зірвуться
Зеленський виступив на історичному для України саміті ЄС з потужною промовою
Зеленський виступив на історичному для України саміті ЄС з потужною промовою
Запобіжний захід Шуфричу: суд ухвалив рішення
Запобіжний захід Шуфричу: суд ухвалив рішення
Цілі війни, мобілізація, переговори. Головне з пресконференції Путіна
Цілі війни, мобілізація, переговори. Головне з пресконференції Путіна
В Іспанії арештовано розкішне майно колишнього військкома Борисова (фото)
В Іспанії арештовано розкішне майно колишнього військкома Борисова (фото)
Нардеп Дубневич втік у Словаччину? ЗМІ повідомили, яку нерухомість купила його донька
Нардеп Дубневич втік у Словаччину? ЗМІ повідомили, яку нерухомість купила його донька

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Шантаж Орбана завершився? ЄС дасть Угорщині гроші, але є нюанс
37K
Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи
26K
«Одеса – російське місто». Путін пояснив, чому РФ обстрілює українських дітей
19K
Новий Рік у Буковелі. Скільки коштує переночувати в улюбленому готелі Коломойського
16K
Московська церква в Україні просить молитися за здоров'я митрополита, який цілувався з Януковичем
16K
Уночі в небі можна буде побачити надзвичайне природне явище

Новини

«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Сьогодні, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Сьогодні, 12:23
Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
Сьогодні, 07:16
Атака на Одещину, збиття дронів у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Сьогодні, 04:48
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua