Данілов розповів, яка буде реакція України, якщо переговори про вступ до ЄС зірвуться

Данілов вважає, поразка України може призвести до того, що наступними жертвами російської агресії будуть країни Балтії та Польща.

Якщо початок переговорів про вступ до ЄС буде відкладений, то це стане розчаруванням для України, але це не буде кінцем світу. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю la Repubblica.

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Інтерв'ю було опубліковане за день початку саміту лідерів країн Європейського союзу у Брюсселі. Журналісти запитали, яка буде реакція України, якщо Угорщина заблокує початок переговорів про членство.

«Ми були б розчаровані. Але це не буде кінцем світу. Мені цікаво інше. Що таке Європейський союз? Якщо це спільнота цінностей, ми, безумовно, відповідаємо всім критеріям свободи. Ми є демократичною країною. Спільнота, яка підтримує свободу слова та прав людини», – сказав Данілов.

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Секретар РНБО додав, що перемога у війні – це не лише про захист українців. На думку Данілова, поразка України може призвести до того, що наступними жертвами російської агресії будуть країни Балтії та Польща.

Нагадаємо, 9 грудня Верховна Рада України схвалила звернення до держав-членів Європейського Союзу та інституцій ЄС щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.