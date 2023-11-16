На Закарпатті з’явиться «сухий порт» для зерна

У межах проєкту планують створити можливості для перевантаження сільгосппродукції, побудувати складські приміщення та розмістити контейнери для зерна

Логістичний хаб сприятиме розвитку експортного потенціалу України, а також дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки

У селі Горонда на Закарпатті з'явиться «сухий порт». Він допоможе Україні експортувати агропродукцію. Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

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Як зазначає пресслужба адміністрації, «сухий порт» створять у межах проекту Horonda Platform, який допоможуть реалізувати італійські інвестори. Планується, що у селі Горонда збудують інфраструктуру для зберігання та експорту агропродукції.

«Поява такого сухопутного зернового коридору в нашому регіоні – це пріоритетне завдання, яке має загальнодержавне значення. Цей проєкт особливо важливий в умовах війни. Ми вдячні за велику довіру керівництву країни та міжнародним інвесторам», – заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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Очільник ОВА зазначив, що логістичний хаб сприятиме розвитку експортного потенціалу України, а також дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки.

У межах проєкту хочуть створити можливості для перевантаження сільгосппродукції, побудувати складські приміщення та розмістити контейнери для зерна, олії і не тільки. При цьому завдяки появі такого «сухого порту» вдасться створити понад 200 нових робочих місць.

Раніше ми повідомляли, що українська сторона призупинила роботу нового «зернового коридору» через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін.

До слова, згідно з новими доказами, зібраними експертами з прав людини, Росія активно готувалася до викрадення запасів зерна і голоду українського населення за кілька місяців до того, як диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення.