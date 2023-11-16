Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

На Закарпатті з’явиться «сухий порт» для зерна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Закарпатті з’явиться «сухий порт» для зерна
У межах проєкту планують створити можливості для перевантаження сільгосппродукції, побудувати складські приміщення та розмістити контейнери для зерна
фото з відкритих джерел

Логістичний хаб сприятиме розвитку експортного потенціалу України, а також дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки

У селі Горонда на Закарпатті з'явиться «сухий порт». Він допоможе Україні експортувати агропродукцію. Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

Як зазначає пресслужба адміністрації, «сухий порт» створять у межах проекту Horonda Platform, який допоможуть реалізувати італійські інвестори. Планується, що у селі Горонда збудують інфраструктуру для зберігання та експорту агропродукції.

«Поява такого сухопутного зернового коридору в нашому регіоні – це пріоритетне завдання, яке має загальнодержавне значення. Цей проєкт особливо важливий в умовах війни. Ми вдячні за велику довіру керівництву країни та міжнародним інвесторам», – заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Очільник ОВА зазначив, що логістичний хаб сприятиме розвитку експортного потенціалу України, а також дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки.

У межах проєкту хочуть створити можливості для перевантаження сільгосппродукції, побудувати складські приміщення та розмістити контейнери для зерна, олії і не тільки. При цьому завдяки появі такого «сухого порту» вдасться створити понад 200 нових робочих місць.

Раніше ми повідомляли, що українська сторона призупинила роботу нового «зернового коридору» через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін.

До слова, згідно з новими доказами, зібраними експертами з прав людини, Росія активно готувалася до викрадення запасів зерна і голоду українського населення за кілька місяців до того, як диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення.

Теги: зерно Закарпаття порт війна експорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн – WSJ
США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн – WSJ
7 листопада, 08:41
Готуються відступати? Окупанти мінують критичну інфраструктуру на Херсонщині
Готуються відступати? Окупанти мінують критичну інфраструктуру на Херсонщині
7 листопада, 08:14
Російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади
Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених
5 листопада, 15:11
Українські оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ
Міноборони озвучило величезні втрати окупантів за жовтень
1 листопада, 16:51
На нафтопереробному заводі виникла пожежа
Ворожий дрон влучив у нафтопереробний завод у Кременчуці (фото)
1 листопада, 07:52
Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих»
Путіністка Монтян потрапила під удар українського дрона на Донбасі
26 жовтня, 14:35
Після проходження лікування людина направляється на медичний огляд до ВЛК для встановлення ступеня придатності до військової служби
Як повернутися військовому на службу після поранення: роз'яснення
24 жовтня, 16:09
Для армії РФ було поставлено політичне завдання захопити Авдіївку
Чому росіяни готові піти на великі втрати під Авдіївкою: пояснення розвідки
19 жовтня, 17:20
Скільки цивільних зникли безвісти через війну: названо цифри
Скільки цивільних зникли безвісти через війну: названо цифри
19 жовтня, 15:45

Економіка

На Закарпатті з’явиться «сухий порт» для зерна
На Закарпатті з’явиться «сухий порт» для зерна
Нардеп Гетманцев пропонує втричі збільшити акциз на автогаз
Нардеп Гетманцев пропонує втричі збільшити акциз на автогаз
Заява ДТЕК: компанія давно позбулася всіх активів в Росії
Заява ДТЕК: компанія давно позбулася всіх активів в Росії
Щоб розв’язати проблему боргів на енергоринку, Мінфін має виконати розпорядження уряду, – експерт
Щоб розв’язати проблему боргів на енергоринку, Мінфін має виконати розпорядження уряду, – експерт
В Україні подешевшали бензин та дизель: які зараз ціни на АЗС
В Україні подешевшали бензин та дизель: які зараз ціни на АЗС
Голова Федерації металургів: Замість підвищувати тарифи, «Укренерго» потрібно провести переговори з кредиторами
Голова Федерації металургів: Замість підвищувати тарифи, «Укренерго» потрібно провести переговори з кредиторами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
6879
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»
6598
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
6218
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4942
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
3229
Фаріон після скандалу звільнено з «Львівської політехніки»
2681
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ

Новини

ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту