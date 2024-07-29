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США виділили нову допомогу Україні. Зеленський пояснив її важливість

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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США виділили нову допомогу Україні. Зеленський пояснив її важливість
Зеленський подякував Байдену, Конгресу та обом його партіям, а також усьому американському народу за оголошення про надання двох пакетів військової допомоги на загальну суму $1,7 млрд
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський: «Сьогодні в Харківській області я на власні очі побачив, як така постійна допомога дає нам змогу рятувати життя і захищати людей від російських атак»

Остання  військова допомога від США містить критичного важливі елементи для обороноздатності України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ці пакети містять критично важливі боєприпаси, зокрема боєприпаси для протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та інші елементи, необхідні для зміцнення українських захисників, а також фінансування для підтримки обладнання, яке Сполучені Штати надали раніше», – заявив глава держави. 

Президент України Володимир Зеленський подякував президентові США Джо Байдену, Конгресу та обом його партіям, а також усьому американському народу за оголошення про надання двох пакетів військової допомоги на загальну суму $1,7 млрд.

«Сьогодні в Харківській області я на власні очі побачив, як така постійна допомога дає нам змогу рятувати життя і захищати людей від російських атак. Найголовніше, що ця допомога демонструє силу і лідерство Америки перед обличчям агресії і терору. Що сильніше таке лідерство, то стабільніший світ», – зазначив президент. 

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до $200 мільйонів за програмою спеціальних президентських повноважень.

Безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси Himars, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

Міністерство оборони також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.

Теги: США Володимир Зеленський військова допомога

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