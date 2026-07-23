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Стало відомо, хто найчастіше приховує декларації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Стало відомо, хто найчастіше приховує декларації
Найбільше з відкритого доступу зникло декларацій за період до повномасштабного вторгнення
фото: lb.ua

НАЗК не перевіряє, наскільки обґрунтовані причини для закриття декларацій

Станом на липень 2026 року 99 087 декларантів приховали від публічного доступу 445 536 декларацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Хоча можливість засекречувати декларації з'явилася лише наприкінці 2023 року, найбільше з відкритого реєстру зникло документів, поданих ще до початку повномасштабної війни. Зокрема, 94 968 прихованих декларацій припадають на 2016 рік, ще 72 068 – на 2020 рік.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що не веде окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чиї дані були приховані з публічного доступу.

Частка прихованих декларацій за 2016 рік складає 9%, а у 2020 році – 8%. Для порівняння, частка прихованих декларацій за період повномасштабного вторгнення становить близько 2%. Загалом один декларант приховав, у середньому, чотири-п'ять своїх декларацій. Варто зазначити, що якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можуть вилучити одразу всі її декларації – незалежно від того, за який звітний рік вони були подані.

НАЗК зазначило, що агентство не перевіряє, наскільки обґрунтовані причини для закриття декларацій. Воно лише виконує подання від державних органів, керівники яких ініціюють вилучення документів з реєстру. Сам декларант не може самостійно ані закрити, ані знову відкрити свою декларацію. Повернути її у відкритий доступ може лише той орган, який раніше подав запит на засекречення.

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Понад половину всіх декларантів із прихованими деклараціями становлять військовослужбовці Збройних сил України – 50,2 тис. осіб. Ще 16,4 тис. декларантів працюють у Національній поліції. До першої п’ятірки також входять представники міських рад – 2,5 тис., Державної служби з надзвичайних ситуацій – 2,5 тис. та Державної податкової служби – 1,3 тис. декларантів.

Механізм вилучення декларацій із відкритого доступу з’явився після відновлення електронного декларування наприкінці 2023 року. Його запровадили через ризики, які повномасштабна війна створила для військовослужбовців, правоохоронців та інших посадовців. Якщо публікація декларації може поставити під загрозу безпеку людини або її родини, документ можуть тимчасово прибрати з відкритого реєстру. Сам декларант зробити цього не може.

До слова, декларація віцепрем’єрки з гуманітарної політики – міністра культури Тетяни Бережної, яку 16 липня Верховна Рада перепризначила на займану посаду, відсутня у загальному доступі на сайті НАЗК. Як з’ясував «Главком», декларацію Бережної вилучено з публічного доступу з 2025 року, коли вона ще працювала заступницею міністра економіки. Підстава – член її сім'ї є військовослужбовцем.

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Теги: декларація

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