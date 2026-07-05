Волонтер випадково знайшов рідкісний примірник Декларації незалежності США

Друкарі виготовили цю партію документів у період з 16 по 19 липня 1776 року

Це лише 11-й відомий у світі збережений екземпляр конкретного накладу з Ексетера

У сховищах уряду Великої Британії знайшли загублений примірник Декларації незалежності США – майже через 250 років після того, як його захопив Королівський флот як військовий трофей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, йдеться про 11-й відомий збережений екземпляр із конкретного накладу, надрукованого в Ексетері, штат Нью-Гемпшир, у період з 16 по 19 липня 1776 року.

Історичний документ у травні випадково виявив волонтер Національного архіву Великої Британії Майкл Скурр під час каталогізації матеріалів, пов'язаних із Війною за незалежність США. Аркуш добре зберігся: відомий фрагмент про право людини на «життя, свободу і прагнення до щастя» досі залишається чітко читабельним.

фото з відкритих джерел

Дослідники встановили, як документ опинився в Британії. 24 грудня 1776 року корабель Королівського флоту HMS Raisonable перехопив американське каперське судно Dalton біля узбережжя мису Фіністерре в Іспанії. Капітан Dalton Елізер Джонсон придбав цей примірник декларації в Портсмуті ще перед відплиттям. Після захоплення судна документи передали до Адміралтейства в Лондоні – за словами експертів, їх, найімовірніше, використали як розвідувальну інформацію, а саму декларацію долучили до матеріалів щодо ведення морської війни.

Нагадаємо, знахідка з'явилася напередодні 250-річчя ухвалення Декларації незалежності, яке США відзначають цього року. До ювілею «Главком» публікує тематичну серію матеріалів про країну – зокрема про те, як розвивались американо-українські відносини за роки незалежності України.