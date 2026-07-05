Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Волонтер випадково знайшов рідкісний примірник Декларації незалежності США

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Волонтер випадково знайшов рідкісний примірник Декларації незалежності США
Друкарі виготовили цю партію документів у період з 16 по 19 липня 1776 року
фото з відкритих джерел

Це лише 11-й відомий у світі збережений екземпляр конкретного накладу з Ексетера

У сховищах уряду Великої Британії знайшли загублений примірник Декларації незалежності США – майже через 250 років після того, як його захопив Королівський флот як військовий трофей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, йдеться про 11-й відомий збережений екземпляр із конкретного накладу, надрукованого в Ексетері, штат Нью-Гемпшир, у період з 16 по 19 липня 1776 року.

Історичний документ у травні випадково виявив волонтер Національного архіву Великої Британії Майкл Скурр під час каталогізації матеріалів, пов'язаних із Війною за незалежність США. Аркуш добре зберігся: відомий фрагмент про право людини на «життя, свободу і прагнення до щастя» досі залишається чітко читабельним.

Волонтер випадково знайшов рідкісний примірник Декларації незалежності США фото 1
фото з відкритих джерел

Дослідники встановили, як документ опинився в Британії. 24 грудня 1776 року корабель Королівського флоту HMS Raisonable перехопив американське каперське судно Dalton біля узбережжя мису Фіністерре в Іспанії. Капітан Dalton Елізер Джонсон придбав цей примірник декларації в Портсмуті ще перед відплиттям. Після захоплення судна документи передали до Адміралтейства в Лондоні – за словами експертів, їх, найімовірніше, використали як розвідувальну інформацію, а саму декларацію долучили до матеріалів щодо ведення морської війни.

Нагадаємо, знахідка з'явилася напередодні 250-річчя ухвалення Декларації незалежності, яке США відзначають цього року. До ювілею «Главком» публікує тематичну серію матеріалів про країну – зокрема про те, як розвивались американо-українські відносини за роки незалежності України.

Читайте також:

Теги: США волонтер Дональд Трамп незалежність декларація документи корабель День Незалежності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

План про використання іранських грошей виник після того, як Тегеран знову атакував країни Перської затоки
CNN: США планують дозволити використання іранських активів для відновлення країн Перської затоки
7 червня, 02:43
Рубіо: Навіть не знаю, може, влаштовуватимемо щотижневі бої між політиками і зводитимемо рахунки таким чином
Рубіо пожартував про поєдинки між політиками на арені UFC
12 червня, 05:50
Президент США Дональд Трамп закликає Ізраїль не завдавати ударів по Лівану
Трамп розкритикував Ізраїль за удари по Бейруту на тлі можливої угоди з Іраном
14 червня, 22:52
Президент США Дональд Трамп на саміті G7 в Евіані
Трамп перестав вірити в перемогу Росії на полі бою – Bloomberg
16 червня, 23:00
Трамп погодив план врегулювання конфлікту з Іраном
Вашингтон і Тегеран узгодили текст попередньої угоди – Axios
12 червня, 10:58
Дрони уразили Московський НПЗ
Атаки дронів на Москву. США звернулися до своїх громадян у Росії
18 червня, 19:19

Соціум

Аеропорти ЄС паралізувала нова система контролю кордону – BBC
Аеропорти ЄС паралізувала нова система контролю кордону – BBC
Волонтер випадково знайшов рідкісний примірник Декларації незалежності США
Волонтер випадково знайшов рідкісний примірник Декларації незалежності США
Польща припинила фінансувати житло для українських біженців
Польща припинила фінансувати житло для українських біженців
Постраждалий у Монако бізнесмен Єрмолаєв вийшов з коми
Постраждалий у Монако бізнесмен Єрмолаєв вийшов з коми
Президент однієї з країн НАТО заявив про нову загрозу удару з боку РФ
Президент однієї з країн НАТО заявив про нову загрозу удару з боку РФ
Путін уже розуміє, що програє? Які сигнали помітили західні аналітики
Путін уже розуміє, що програє? Які сигнали помітили західні аналітики

Новини

«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
Вчора, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua