Названо народних депутатів із найбільшими доходами за 2025 рік

Сукупний дохід членів фракції «Європейська солідарність» за 2025 рік склав 4,1 млрд грн, що складає близько 68% від загального доходу всіх членів парламенту

Аналітики проаналізували декларації народних депутатів за 2024-2025 роки та визначили, хто з парламентарів задекларував найбільші доходи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

Фракція «Європейська Солідарність»

Сукупний дохід членів фракції «Європейська солідарність» за 2025 рік склав 4,1 млрд грн, що складає близько 68% від загального доходу всіх членів парламенту. 98% від загального доходу фракції та більш ніж 66% від доходу всіх чинних народних депутатів складають доходи та грошові активи Петра Порошенка. Найбільша сума складових доходу Порошенка – це дивіденди від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG (824,4 млн грн).

Другу та третю сходинки за рівнем доходу серед членів фракції обіймають Олексій Гончаренко (10,8 млн грн) та Андрій Лопушанський (7,6 млн грн). Основна частина задекларованого доходу цих парламентарів припадає на доходи членів їхньої родини. Дружина Гончаренка у 2025 році отримала дохід від підприємницької діяльності в розмірі 7,6 млн грн, а дружина Лопушанського – 6,6 млн грн.

Фракція «Слуга Народу»

Сукупний дохід членів фракції «Слуга Народу» у 2025 році становив 762,7 млн грн, що на 10,5% більше, ніж роком раніше. Зростання доходів зафіксовано у понад половини депутатів фракції – 133 народних обранців.

Трійка лідерів:

Андрій Герус – 95,5 млн грн. Левова частка (79,3%) цією суми припадає на «Дохід від погашення ОВДП». У 2025 році доходи нардепа збільшились майже на 36% порівняно з 2024 роком. Герус є ключовою особою корпоративної групи «Група родини Герус».

Руслан Горбенко – 31,1 млн грн, що майже у дев'ять разів більше, ніж у 2024 році. Основне зростання забезпечили дивіденди від ТОВ «Інтергума-2010». Компанія входить до складу корпоративної групи «Група родини Горбенко», а сам нардеп є її ключовою особою.

Жан Беленюк – 29,69 млн грн. Це більш ніж на 11 млн грн перевищує показник попереднього року. Основну частину доходу, а це 24,3 млн грн, становило погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Депутатська група «Партія «За майбутнє»

Сукупний дохід депутатської групи у 2025 році становив 309,2 млн грн, що на 62% менше, ніж у 2024 році. Водночас у 11 із 18 її членів дохід за 2025 рік перевищив показник попереднього року. Степан Івахів задекларував найбільшу суму грошових активів серед всіх членів його депутатської групи у розмірі 714,2 млн грн.

Другу сходинку за сумою доходу посідає ключова особа корпоративної групи «Епіцентр» Олександр Герега (55,6 млн грн). На третій сходинці за обсягом сукупного доходу у 2025 році опинився Іван Чайківський – ключова особа агрохолдингу «Агропродсервіс». Його задекларований дохід становить 43,4 млн грн.

Депутатська група «Довіра»

Загальний дохід членів депутатської групи у 2025 році склав 276,4 млн грн, що майже на 16% більше ніж у 2024 році. Найбільший дохід з 19 членів цієї депутатської групи задекларували Борис Приходько (172,6 млн грн), Андрій Кіт (18,5 млн грн) та Олег Кулініч (11,8 млн грн).

Депутатська група «Платформа за життя та мир»

Понад 189 млн грн доходу за підсумками 2025 року отримали члени депутатської групи, що майже на 18% більше ніж у 2024 році. У 2025-му дещо змінилась трійка лідерів цієї депутатської групи. Григорій Суркіс, що у 2024 році посідав третє місце, за підсумками 2025 року поступився Сергію Льовочкіну із доходом в 33,2 млн грн. Віталій Борт посів першу сходинку з доходом у 49,6 млн грн, а народний обранець Юрій Бойко – друге у 42,8 млн грн.

Фракція «Батьківщина»

24 народні депутати, що входять до складу фракції задекларували сукупний дохід у розмірі 134,6 млн грн за 2025 рік. Це на 20% більше ніж у 2024 році. Найбільш фінансово успішним 2025 рік став для Костянтина Бондарєва з «Групи «Велес» (38 млн грн), пов’язаної особи до «Групи родини Крулько» Івана Крулька (13,8 млн грн) та Володимира Кабаченка (8,2 млн грн).

Позафракційні

20 позафракційних депутатів у 2025 році сукупно задекларували 126,4 млн грн доходу, що на 7,7 млн грн менше, ніж у 2024 році. Також змінився склад лідерів за рівнем доходів. Перше місце із показником 68,7 млн грн посіла Олена Кондратюк, яка у 2024 році була другою серед позафракційних депутатів. Друге та третє місця у 2025 році зайняли Дмитро Разумков (9,1 млн грн) та Віктор Балога (8,7 млн грн).

Депутатська група «Відновлення України»

Сукупний дохід членів депутатської групи у 2025 році становив 84,8 млн грн, що майже на 35,8% менше, ніж у 2024 році. Найбільше скорочення у гривневому еквіваленті (-41,4 млн грн) зафіксовано у Вадима Столара, ключової особи корпоративної групи «Група родини Столар». Водночас він залишається лідером «Відновлення України» за рівнем доходу із показником 44,3 млн грн.

Друге та третє місця посіли Валерій Гнатенко (6,9 млн грн) та Роман Іванісов (6,1 млн грн).

Фракція «Голос»

Сукупний дохід 18 депутатів за 2025 рік складав 75,2 млн грн, що на 78% більше ніж у 2024 році. Також на 12,4 млн грн зросла загальна сума грошових активів членів цієї фракції. Трійка лідерів «Голосу» за сумарним доходом у 2025 році: Юлія Сірко (14,1 млн грн), Роман Костенко (11,2 млн грн) та Наталія Піпа (9,2 млн грн).

До слова, народний депутат із фракції «За майбутнє» Юрій Шаповалов задекларував купівлю автомобіля Zeekr 9X Ultra, 2026 року випуску. Автомобіль коштує 5,7 млн грн. Нардеп придбав машину у ТОВ «СКМ-1», яке є дилером та імпортером нових електромобілів і гібридів від світових брендів.