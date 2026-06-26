Буковина: очільник Держгеокадастру Савчук не вніс у декларацію майно на десятки мільйонів гривень (фото)

Маєток із басейном, готельні будиночки та земля на курорті: ДБР викрило керівника Держгеокадастру Буковини на незаконному збагаченні на 32 млн грн

Незадеклароване майно чиновник записуава на маму та колишню дружину

Прокуратура висунула підозру у незаконному збагаченні начальнику Держгеокадастру на Буковині. Посадовець, за даними слідства, разом із родиною придбав активи на понад 38 млн грн, які не відповідають його офіційним доходам, пише «Главком».

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили посадовцеві про підозру через можливе незаконне збагачення. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про чинного очільника Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області Сергія Савчука.

«За даними слідства, з 2021 року офіційні доходи посадовця та членів його родини становили близько 6,5 млн грн. Водночас за цей період вони набули активів загальною вартістю понад 38 млн грн, законність походження яких не підтверджується отриманими доходами», – йдется у повідомленні ДБР.

Серед майна, яке зацікавило правоохоронців, – чотири земельні ділянки на території гірськолижного курорту в селі Мигове. Їхню вартість оцінюють приблизно у 5,6 млн грн. Також йдеться про два котеджі у складі готельно-відпочинкового комплексу в цьому ж населеному пункті вартістю близько 7,5 млн грн.

Крім того, слідство виявило двоповерховий будинок із басейном у передмісті Чернівців площею майже 300 квадратних метрів. Його ринкова вартість, за оцінкою правоохоронців, становить близько 25 млн грн.

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Серед незадекларованого - земельні ділянки, нерухомість dbr.gov.ua

За версією слідства, щоб приховати походження активів, майно було оформлене на близьких людей – колишню дружину та матір посадовця.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють джерела походження коштів, за які придбали нерухомість, а також перевіряють, чи можуть існувати інші активи, пов’язані з ним.

Посадовцеві повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368-5 Кримінального кодексу України – набуття активів, вартість яких більш ніж на 3 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує законні доходи. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн 600 тис. грн.

У разі доведення провини посадовцю може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та передав на розгляд Верховної Ради урядовий проєкт закону «Про засади державної антикорупційної політики на 2026-2030 роки». Він ґрунтується на базовому законопроєкті, розробленому Національним агентством з питань запобігання корупції, містить засади формування та реалізації державної антикорупційної політики на наступні пʼять років.

Як повідомлялося, рівень корупції у взаємодії громадян із владою в Україні за останні 17 років знизився майже вчетверо. Якщо у 2008 році такий досвід мали 67,8% українців, то у 2025 році цей показник становив 18,2%.