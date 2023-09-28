Стало відомо, хто переміг на виборах голови Української асоціації районних та обласних рад

Довіру і підтримку Єгоровій-Луценко висловили 108 представників Асоціації зі 116 голосуючих

Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко обрана президентом Української асоціації обласних і районних рад

Голова Харківської обласної ради перемогла на виборах президента Української асоціації районних та обласних рад, отримавши підтримку абсолютної більшості голосуючих представників УАРОР, незалежно від їх політичної приналежності.

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Так, довіру і підтримку Єгоровій-Луценко висловили 108 представників Асоціації зі 116 голосуючих.

Таким чином, вона стала першою жінкою, яка очолила УАРОР з дня її заснування. Нагадаємо, раніше Єгорова-Луценко окреслила свої перші кроки на цій посаді.

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Серед них, зокрема, посилити правову та організаційну можливості обласних та районних рад, забезпечити належні матеріальні та фінансові умови для здійснення районними та обласними радами власних повноважень, з державними органами та політичними елітами відновити повноваження, а відповідно та фінансове забезпечення діяльності районних рад, їх інституційну здатність досягти балансу інтересів районних та обласних рад у формуванні державної та регіональних політик тощо.

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