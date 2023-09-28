Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стало відомо, хто переміг на виборах голови Української асоціації районних та обласних рад

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Стало відомо, хто переміг на виборах голови Української асоціації районних та обласних рад
Довіру і підтримку Єгоровій-Луценко висловили 108 представників Асоціації зі 116 голосуючих
фото з відкритих джерел

Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко обрана президентом Української асоціації обласних і районних рад

Голова Харківської обласної ради перемогла на виборах президента Української асоціації районних та обласних рад, отримавши підтримку абсолютної більшості голосуючих представників УАРОР, незалежно від їх політичної приналежності.

Так, довіру і підтримку Єгоровій-Луценко висловили 108 представників Асоціації зі 116 голосуючих.

Таким чином, вона стала першою жінкою, яка очолила УАРОР з дня її заснування. Нагадаємо, раніше Єгорова-Луценко окреслила свої перші кроки на цій посаді.

Серед них, зокрема, посилити правову та організаційну можливості обласних та районних рад, забезпечити належні матеріальні та фінансові умови для здійснення районними та обласними радами власних повноважень, з державними органами та політичними елітами відновити повноваження, а відповідно та фінансове забезпечення діяльності районних рад, їх інституційну здатність досягти балансу інтересів районних та обласних рад у формуванні державної та регіональних політик тощо.

3 фото
На весь екран

З повною програмою можна ознайомитись за посиланням.

Теги: політика Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ветерани повинні мати підтримку з боку держави та суспільства
Закон про ветеранів. Держава має внести необхідні зміни
19 вересня, 09:23
Головними завданнями виборів мають стати забезпечення конкуренції політичних програм та надання можливості виборцям зробити усвідомлений вибір
Як нам проводити вибори після Перемоги
8 вересня, 06:03
Україна на сьогодні є щитом Європи
Україна для Євросоюзу більше не бідний родич. І ось чому
21 вересня, 08:59
Росія показала, що навіть жорсткі санкції можна обходити
Санкції – більше не магічна куля Заходу
11 вересня, 16:32
Бойові ударні «Кажани» на голови окупантів
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
29 серпня, 21:30
Харківщина: найбільше заробляють на ліквідації наслідків російських обстрілів будівельні структури, які пов’язані з колишніми регіоналами
Відбудова Харківщини: хто отримує замовлення Війна і бізнес
19 вересня, 09:00
Грант Шеппс обіймає посаду міністра енергетики Великої Британії
ЗМІ розкрили ім’я нового міністра оборони Британії
31 серпня, 08:08
По населеному пункту було випущено дві керовані авіабомби, внаслідок чого зруйновано будівлю дитячого садка поруч з місцевою школою
Харківщина: окупанти скинули авіабомбу на дитсадок (фото)
5 вересня, 09:59
Німеччині вигідно залучати велику кількість біженців з України
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
18 вересня, 10:58

Політика

Кучма розказав, коли відчув пекучий сором за Україну
Кучма розказав, коли відчув пекучий сором за Україну
Стало відомо, хто переміг на виборах голови Української асоціації районних та обласних рад
Стало відомо, хто переміг на виборах голови Української асоціації районних та обласних рад
Порошенко у Стокгольмі: Україна чекає на знамениті винищувачі Gripen
Порошенко у Стокгольмі: Україна чекає на знамениті винищувачі Gripen
Україна увійшла до Ради керуючих МАГАТЕ
Україна увійшла до Ради керуючих МАГАТЕ
«Українська бронетехніка» відзвітувала про контракт з Міноборони
«Українська бронетехніка» відзвітувала про контракт з Міноборони
На порядку денному – посилення ППО: Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії
На порядку денному – посилення ППО: Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
37K
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
35K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
31K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
27K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін
23K
Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)

Новини

Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження
Сьогодні, 17:08
На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту