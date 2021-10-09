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    Нуланд здійснить робочий візит до Москви

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    Вікторія Нуланд відправиться до Росії 11 жовтня для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань - Нуланд здійснить робочий візит до Москви
    Вікторія Нуланд відправиться до Росії 11 жовтня для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань
    Фото: ЕРА

    Вікторія Нуланд проведе переговори з російськими чиновниками

    Заступник глави Держдепартаменту США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд здійснить триденний візит до Росії, де проведе ряд зустрічей та обговорить актуальні для двох держав і світу питання. Про це повідомила пресслужба Держдепу.

    «Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд відправиться в Москву (Росія) 11 жовтня, щоб зустрітися з посадовцями високого рангу й іншими співрозмовниками для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань», – уточнили у відомстві.

    Далі у Нуланд заплановані візити до Лівану і Великобританії. Так, 14 жовтня дипломат відвідає Бейрут, де зустрінеться із представниками громадянського суспільства і владою країни для обговорення економічних реформ і виборів у 2022 році.

    Наступного дня заступник держсекретаря США вирушить до Лондона. У британській столиці Нуланд, як повідомляється, «зустрінеться з посадовцями високого рангу з ряду глобальних питань».

    Нагадаємо, у четвер Вікторія Нуланд провела переговори із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Сторони, зокрема, обговорили перспективи діалогу у форматі Нормандської четвірки.

    Раніше у Державному департаменті США заявили, що готові долучитися будь-яким чином до переговорів між Україною і Росією у питаннях Криму і Донбасу, але є певні умови.

    Нагадаємо, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вважає «мінський формат» «мертвою історією».

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    Теги: Росія США Вікторія Нуланд
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    Нуланд здійснить робочий візит до Москви