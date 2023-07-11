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Столтенберг анонсував рішення щодо України на саміті НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг анонсував рішення щодо України на саміті НАТО
Столтенберг висловив впевненість, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України
фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг: «Ми зараз фіналізуємо комюніке, різні елементи будуть у ньому, потім ви можете прочитати, що там, будьте певні, там буде сильне повідомлення Україні»

Україна отримає сильне повідомлення за підсумками саміту у Вільнюсі. Наразі країни-члени Альянсу працюють над завершенням спільного комюніке. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час відкриття Громадського форуму НАТО.

Зокрема, Столтенберг висловив впевненість, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України.

На питання: чи станеться так, що Україна отримає запрошення до НАТО, він сказав, що наразі йде завершальна робота щодо підсумкової заяви.

«Ми зараз фіналізуємо комюніке, різні елементи будуть у ньому, потім ви можете прочитати, що там, будьте певні, там буде сильне повідомлення України», – заявив Столтенберг.

За його словами, Україна стала набагато ближчою до НАТО і «настав час відобразити це в усіх рішеннях Альянсу».

Нагадаємо, Білий дім офіційно підтвердив зустріч президента США Джо Байдена із українськм президентом Володимиром Зеленським у середу, 12 липня під час саміту НАТО.

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Теги: Україна Єнс Столтенберг НАТО

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