Столтенберг анонсував рішення щодо України на саміті НАТО

Єнс Столтенберг: «Ми зараз фіналізуємо комюніке, різні елементи будуть у ньому, потім ви можете прочитати, що там, будьте певні, там буде сильне повідомлення Україні»

Україна отримає сильне повідомлення за підсумками саміту у Вільнюсі. Наразі країни-члени Альянсу працюють над завершенням спільного комюніке. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час відкриття Громадського форуму НАТО.

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Зокрема, Столтенберг висловив впевненість, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України.

На питання: чи станеться так, що Україна отримає запрошення до НАТО, він сказав, що наразі йде завершальна робота щодо підсумкової заяви.

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«Ми зараз фіналізуємо комюніке, різні елементи будуть у ньому, потім ви можете прочитати, що там, будьте певні, там буде сильне повідомлення України», – заявив Столтенберг.

За його словами, Україна стала набагато ближчою до НАТО і «настав час відобразити це в усіх рішеннях Альянсу».

Нагадаємо, Білий дім офіційно підтвердив зустріч президента США Джо Байдена із українськм президентом Володимиром Зеленським у середу, 12 липня під час саміту НАТО.