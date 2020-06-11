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    Політика

    Суд знову дозволив заарештувати екснардепа Жеваго

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    Костянтин Жеваго фігурує в&nbsp;справі про розтрату 2,5 млрд грн банку Фінанси та&nbsp;кредит - Суд знову дозволив заарештувати екснардепа Жеваго
    Костянтин Жеваго фігурує в справі про розтрату 2,5 млрд грн банку Фінанси та кредит

    Колишнього депутата оголошено в розшук

    Печерський районний суд Києва ухвалив рішення обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату, співвласнику гірничорудної компанії Ferrexpo і групи «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна»

    «Сьогодні Печерський суд розглянув клопотання і ухвалив рішення обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що є необхідним кроком для його арешту та екстрадиції при встановленні місця перебування», - повідомили ЗМІ у Державному бюро розслідувань у середу.

    Нагадуємо, раніше у пресслужбі Жеваго повідомили, що Київський апеляційний суд 25 травня 2020 року скасував рішення про затримання і утримання його під вартою.

    Нагадаємо, 27 вересня 2019 року було повідомлено про підозру Костянтину Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку, де він є бенефіціарним власником, на суму 2,5 млрд грн.

    Також нагадаємо, 9 жовтня минулого року екснардепа було оголошено в розшук.

    Нагадаємо, Жеваго фігурує в справі про розтрату 2,5 млрд грн банку Фінанси та кредит, який знаходиться в стані ліквідації з грудня 2015 року. У пресслужбі Жеваго раніше повідомляли, що він знаходиться на лікуванні за кордоном.

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