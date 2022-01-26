Телеканал CNN позначив Харків російським містом (відео)
Сюжет розповідав про ситуацію довкола України
Американський телеканал CNN у прямому ефірі позначив Харків російським містом у сюжеті про військові навчання Росії. Відео публікують користувачі соцмереж.
Сюжет розповідав про ситуацію довкола України. За ним йшло інтерв'ю з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
У сюжеті про навчання російських військових як можливе розташування було зазначено «Харків, Росія».
На відео представлені танки та інша військова техніка, а також встановлення розмінування місцевості.
According to CNN, Kharkiv is already in Russia. @amanpour ONLY ON CNNhttps://t.co/z5J4wfR94s pic.twitter.com/RTzc4FApKC— Russian Market (@russian_market) January 25, 2022
Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.
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