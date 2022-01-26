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    Телеканал CNN позначив Харків російським містом (відео)

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    Телеканал CNN позначив Харків містом Росії - Телеканал CNN позначив Харків російським містом (відео)
    Телеканал CNN позначив Харків містом Росії
    фото: @russian_market

    Сюжет розповідав про ситуацію довкола України

    Американський телеканал CNN у прямому ефірі позначив Харків російським містом у сюжеті про військові навчання Росії. Відео публікують користувачі соцмереж.

    Сюжет розповідав про ситуацію довкола України. За ним йшло інтерв'ю з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

    У сюжеті про навчання російських військових як можливе розташування було зазначено «Харків, Росія».

    На відео представлені танки та інша військова техніка, а також встановлення розмінування місцевості.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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    Теги: Харків Росія війна військові навчання військова техніка
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    Телеканал CNN позначив Харків російським містом (відео)