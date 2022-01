Телеканал CNN позначив Харків російським містом (відео)

Американський телеканал CNN у прямому ефірі позначив Харків російським містом у сюжеті про військові навчання Росії. Відео публікують користувачі соцмереж.

Сюжет розповідав про ситуацію довкола України. За ним йшло інтерв'ю з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

У сюжеті про навчання російських військових як можливе розташування було зазначено «Харків, Росія».

На відео представлені танки та інша військова техніка, а також встановлення розмінування місцевості.

According to CNN, Kharkiv is already in Russia. @amanpour ONLY ON CNNhttps://t.co/z5J4wfR94s pic.twitter.com/RTzc4FApKC