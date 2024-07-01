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Тищенко майже рік ходив із перевірками від недійсної слідчої комісії: дані руху «Чесно»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Тищенко майже рік ходив із перевірками від недійсної слідчої комісії: дані руху «Чесно»
Протягом 2023 року Тищенко регулярно звітував про викриття колцентрів і ботоферм у різних містах України в межах роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів
фото з відкритих джерел

ТСК «Нацресурс» припинила діяльність у травні 2023 року, проте Тищенко продовжував перевірки установ

Позафракційний народний депутат Микола Тищенко повідомляв про перевірки різних установ в межах роботи тимчасової слідчої комісії (ТСК) із вирубки лісів навіть після припинення її діяльності. Про це повідомив рух «Чесно».

У жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії «Нацресурс», що, згідно з документами, мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції. У межах цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Він навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, яку носять правоохоронці.

Утім, на початку травня 2023 року Верховна Рада не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність. Та навіть після цього Тищенко продовжував їздити з перевірками до різних установ, прикриваючись ТСК, про що активно інформував у своїх соцмережах.

Важливо, що члени ТСК, пред'явивши посвідчення нардепа, і за дорученням комісії, можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їхньої форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це, вже не бувши офіційно членом жодної комісії.

Так, у липні 2023 року нардеп повідомив, що разом із Нацполіцією викрив ботоферму в одному з київських офісів. Тищенко стверджував, що цю інформацію він дізнався зі звернень громадян у ТСК «Нацресурс».

Протягом року нардеп регулярно писав про викриття колцентрів і ботоферм у різних містах України в межах роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів. Ба більше, прикриваючись ТСК, Тищенко повідомляв також про перевірки об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що позафракційний народний депутат Микола Тищенко, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця Kraken Дмитра Павлова, подав апеляцію на ухвалу Печерського райсуду щодо цілодобового домашнього арешту.

Як повідомляв «Главком», 25 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. За рішенням суду, Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Домашній арешт стосовно Тищенка діє до 23 серпня 2024 року.

Раніше Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення. Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко раніше прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: Микола Тищенко ТСК

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