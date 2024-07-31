Транзит нафти РФ через Україну: про що домовилися Шмигаль з Фіцо

Шмигаль наголосив, що українські санкції не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи

Україна продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів низку розмов зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Ключовою темою перемовин була енергетична безпека обох країн, зокрема транзит нафти через Україну. Про Шмигаль повідомив у Telegram.

Україна не має намірів скасовувати санкції проти російської компанії «Лукойл». Запроваджені обмеження не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та інших країн Європи. «Протягом останніх тижнів мав низку розмов з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Всі вони були в дусі нашої спільної політики нового прагматизму й усі – про енергетичну безпеку наших країн», – заявив Шмигаль.

Глава українського уряду наголосив, що Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти. Бо Росія і енергетична безпека – не сумісні речі. За його словами, ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання.

«Україна залишається надійним транзитером для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права. Ми беззаперечно виконуємо Угоду про асоціацію з ЄС. Так буде і надалі», – наголосив Шмигаль.

Він також підкреслив, що українські санкції не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи, тож їх скасування не є предметом обговорення. Глава українського уряду запевнив, що в цьому питанні Україна має «повне розуміння Брюсселя» .

«Санкції, запроваджені Україною, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини. Загрозою є Росія, її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж та політичні ультиматуми», – пояснив прем'єр-міністр України.

Шмигаль додав, що Словаччина – надійний партнер України, від якого Київ не очікує шантажу або погроз. За його словами, погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки – це сумнівний шлях.

«Домовилися про чергову міжурядову зустріч у жовтні, де продовжимо наш конструктивний, прагматичний діалог. Дякую моєму колезі, пану Фіцо, за важливі конструктивні розмови. Впевнений, ми знайдемо взаємовигідні рішення для України, для Словаччини, для Європи», – підсумував прем'єр-міністр України.

Раніше повідомлялося, що словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі із послом України Мирославом Кастраном пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського «Лукойлу».

Фіцо також додав, що відновлення поставок російської нафти пов’язане з «технічним рішенням», але воно має відбуватися за участю кількох країн.

«Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини», – заявив він.

Нагадаємо, минулого тижня Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії «Лукойл» через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій.4

Згодом глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію». Про це заявив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш. Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.