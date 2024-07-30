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Заборона транзиту російської нафти. Угорщина і Словаччина роздратували ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заборона транзиту російської нафти. Угорщина і Словаччина роздратували ЄС
Угорщина хоче, щоб Євросоюз виступив посередником для врегулювання ситуації з постачанням нафти російської компанії «Лукойл» через Україну
фото з відкритих джерел

Дипломати ЄС відчувають значне розчарування через те, що питання транзиту російської нафти є на порядку денному

Дипломати ЄС у приватних розмовах висловлюють роздратування через наміри Угорщини та Словаччини використати правила Євросоюзу для збереження доступу до дешевої російської нафти всупереч загальній політиці блоку. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Як зазначає видання, у дискусіях серед дипломатів ЄС відчувається значне розчарування тим, що ця проблема взагалі стоїть на порядку денному Брюсселя.

Кілька дипломатів ЄС розлютилися, зазначаючи, що це – не їхня проблема. Угорщина та Словаччина скористалися санкційними виключеннями, щоб продовжувати закачувати російську нафту. Угорщина навіть збільшила імпорт російської нафти, що викликало особливий гнів.

«Багато членів ЄС доклали дороговартісних, але необхідних зусиль, щоб позбутися залежності від російського газу і нафти... головним чином тому, що вони смердять кров'ю. Схоже, що Угорщина має проблеми не лише з нюхом, але й з мисленням та відсутністю рішучості позбутися залежності», – сказав один дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним. 

Минулого тижня на засіданні головного органу ЄС з торговельних суперечок дві країни вимагали від Єврокомісії розпочати офіційні консультації з Україною щодо заборони на транзит російської нафти "Лукойл". Вони стверджували, що виконавча влада ЄС має три дні на те, щоб втрутитися, за словами двох дипломатів, які брали участь у засіданні. Але Єврокомісія відмовила обом країнам, стверджуючи, що їй потрібно більше часу, щоб оцінити ситуацію, і що вона не зобов'язана реагувати так швидко, кажуть дипломати.

Представник ЄС також заявив, що за певних обставин Україна може призупинити дію частини торговельної угоди з міркувань безпеки. 11 країн ЄС виступили на підтримку втручання Єврокомісії.

«Я не думаю, що комісія прагне допомогти Угорщині», – сказав четвертий дипломат ЄС. Угорщина і Словаччина, додали співрозмовники видання, «не повинні були звертатися до Москви».

Єврокомісія відмовилася від коментарів. У четвер Улоф Гілл, речник Єврокомісії з питань торгівлі, заявив журналістам, що Єврокомісія «ухвалить рішення, коли буде готова ухвалити рішення». Відчуваючи опозицію всередині ЄС, Угорщина та Словаччина вдалися до погроз, водночас розглядаючи інші варіанти за лаштунками.

Нагадаємо, минулого тижня Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії «Лукойл» через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій.

Згодом глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію». Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Як повідомлялося, суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл».

До слова, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі із послом України Мирославом Кастраном пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського «Лукойлу». 

Читайте також: Заборона транзиту нафти РФ через Україну. Фіцо звернувся з пропозицією до Шмигаля
Теги: нафта санкції Словаччина Угорщина Європейський союз

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