Чи готові прифронтові громади до виборів? Результати аудиту

Ключовими проблемами у сфері фізичної безпеки є обстріли громад та брак укриттів біля приміщень виборчих комісій

Для дослідження було обрано 11 громад із різним рівнем ризиків та викликів, пов'язаних із війною

Громадянська мережа «Опора» презентувала результати моніторингу 11 громад щодо питання можливості проведення там виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аудит безпеки.

Аудит безпеки є універсальним інструментом оцінки організаційної спроможності громад. Він дозволяє прозоро й об’єктивно визначити можливість відновлення демократичних процесів у післявоєнний період, зокрема встановити наявність умов для проведення виборів. Оцінювання відбувається за 35 індикаторами у чотирьох блоках: базові передумови, фізична безпека, соціально-економічні чинники і стан демократичних процесів.

Для комплексного аналізу було обрано 11 громад із різним рівнем ризиків та викликів, пов'язаних із війною: деокуповані, прикордонні, розташовані у зоні бойових дій та розташовані в умовному тилу (на відстані понад 100 км від лінії фронту).

До деокупованих належать Ізюмська міська громада Харківської області та Первомайська селищна громада Миколаївської області. Олевська міська громада на Житомирщині розташована неподалік кордону з Білоруссю, Сновська міська громада на Чернігівщині – на кордоні з Росією.

Найбільшу групу становлять громади, що перебувають у зоні бойових дій: Краматорська міська (Донецька область), Херсонська міська, Новомиколаївська селищна (Запорізька область), Нікопольська міська (Дніпропетровська область) та Великописарівська селищна (Сумська область). Тилові громади представлені Кременчуцькою міською (Полтавська область) та Південнівською міською (Одеська область).

Ключовими проблемами у сфері фізичної безпеки є обстріли громад та брак укриттів біля приміщень виборчих комісій (ДВК) і нерозвинена система екстреного оповіщення. За блоком «Соціально-економічний розвиток» аудит пройшли Олевська, Південнівська, Первомайська та Новомиколаївська громади.

Ключові проблеми для функціонування громад є забезпечення електропостачання та робота шкіл. Ситуація з енергопостачанням значно погіршилася у жовтні-листопаді 2025 року внаслідок російських атак. Бар'єром для відновлення очного навчання є відсутність укриттів у школах.

За показниками «Демократичні процеси» позитивні оцінки отримали Кременчуцька й Південнівська громади. Ключовою перешкодою стала заборона на проведення мирних зібрань (5 громад), руйнування виборчої інфраструктури (чотири громади), обмежений потенціал набору членів дільничних виборчих комісій (пʼять громад).

Громади, розташовані в зоні бойових дій і на прикордонні з Росією (Нікопольська, Сновська, Краматорська, Великописарівська, Новомиколаївська, Херсонська) або звільнені у 2022 році (Ізюмська, Первомайська) демонструють найгірші результати за всіма тематичними розділами аудиту. Найкращі результати загалом демонструють тилові громади: Олевська, Південнівська і Кременчуцька.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану. Президент заявив, що не хоче, аби їх відсутність використовували проти України та назвав важливі умови проведення виборів.