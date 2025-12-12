Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи готові прифронтові громади до виборів? Результати аудиту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чи готові прифронтові громади до виборів? Результати аудиту
Ключовими проблемами у сфері фізичної безпеки є обстріли громад та брак укриттів біля приміщень виборчих комісій
фото: shutterstock.com

Для дослідження було обрано 11 громад із різним рівнем ризиків та викликів, пов'язаних із війною

Громадянська мережа «Опора» презентувала результати моніторингу 11 громад щодо питання можливості проведення там виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аудит безпеки.

Аудит безпеки є універсальним інструментом оцінки організаційної спроможності громад. Він дозволяє прозоро й об’єктивно визначити можливість відновлення демократичних процесів у післявоєнний період, зокрема встановити наявність умов для проведення виборів. Оцінювання відбувається за 35 індикаторами у чотирьох блоках: базові передумови, фізична безпека, соціально-економічні чинники і стан демократичних процесів.

Для комплексного аналізу було обрано 11 громад із різним рівнем ризиків та викликів, пов'язаних із війною: деокуповані, прикордонні, розташовані у зоні бойових дій та розташовані в умовному тилу (на відстані понад 100 км від лінії фронту).

До деокупованих належать Ізюмська міська громада Харківської області та Первомайська селищна громада Миколаївської області. Олевська міська громада на Житомирщині розташована неподалік кордону з Білоруссю, Сновська міська громада на Чернігівщині – на кордоні з Росією.

Найбільшу групу становлять громади, що перебувають у зоні бойових дій: Краматорська міська (Донецька область), Херсонська міська, Новомиколаївська селищна (Запорізька область), Нікопольська міська (Дніпропетровська область) та Великописарівська селищна (Сумська область). Тилові громади представлені Кременчуцькою міською (Полтавська область) та Південнівською міською (Одеська область).

Ключовими проблемами у сфері фізичної безпеки є обстріли громад та брак укриттів біля приміщень виборчих комісій (ДВК) і нерозвинена система екстреного оповіщення. За блоком «Соціально-економічний розвиток» аудит пройшли Олевська, Південнівська, Первомайська та Новомиколаївська громади.

Ключові проблеми для функціонування громад є забезпечення електропостачання та робота шкіл. Ситуація з енергопостачанням значно погіршилася у жовтні-листопаді 2025 року внаслідок російських атак. Бар'єром для відновлення очного навчання є відсутність укриттів у школах.

За показниками «Демократичні процеси» позитивні оцінки отримали Кременчуцька й Південнівська громади. Ключовою перешкодою стала заборона на проведення мирних зібрань (5 громад), руйнування виборчої інфраструктури (чотири громади), обмежений потенціал набору членів дільничних виборчих комісій (пʼять громад).

Громади, розташовані в зоні бойових дій і на прикордонні з Росією (Нікопольська, Сновська, Краматорська, Великописарівська, Новомиколаївська, Херсонська) або звільнені у 2022 році (Ізюмська, Первомайська) демонструють найгірші результати за всіма тематичними розділами аудиту. Найкращі результати загалом демонструють тилові громади: Олевська, Південнівська і Кременчуцька.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану. Президент заявив, що не хоче, аби їх відсутність використовували проти України та назвав важливі умови проведення виборів.

Читайте також:

Теги: вибори аудит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч президента з журналістами
Мирна угода, доля Донбасу, ЗАЕС, вибори... Тепер на Україну тиснуть не лише США
Вчора, 20:28
Подоляк: президент Зеленський повинен подаватися на повторні вибори
Зеленський має йти на другий термін – Подоляк
Вчора, 13:59
За словами Корнієнка, для проведення виборів необхідна чітка безпекова рамка, яку мають забезпечити міжнародні партнери
Корнієнко назвав ключові умови для проведення виборів під час війни
Вчора, 13:48
Дкбовик зазначив, що війна зруйнувала частину виборчої інфраструктури й ускладнила оновлення списків
У ЦВК заявили, скільки триватиме підготовка до чесних виборів в Україні
Вчора, 06:09
Зеленський очікує пропозицій від партнерів, депутатів і готовий йти на вибори
Президентські вибори будуть? Зеленський зробив чітку заяву
9 грудня, 21:56
Трамп: Українцям давно потрібні вибори
Трамп заявив, що в Україні треба провести президентські вибори
9 грудня, 13:59
Мільярдер вважає, що Джей Ді Венс проведе на посаді президента два терміни
Ілон Маск назвав наступного президента США
3 грудня, 20:22
Опитування провели 10–16 жовтня 2025 року
Якби проходили вибори до Верховної Ради. У топ-5 соціологів увійшли Залужний, Буданов і Білецький
24 листопада, 14:16
До місцевої ради комуни Фаврсґов пройшла педагог Ганна Лінхард від консервативної партії Konservative Folkeparti. Леся Гаврилюк перемогла у виборах ради Вестгіммерландс від Соціал-демократів (Socialdemokratiet)
На місцевих виборах у Данії перемогли двоє кандидаток українського походження
20 листопада, 15:36

Політика

Чи готові прифронтові громади до виборів? Результати аудиту
Чи готові прифронтові громади до виборів? Результати аудиту
Мирний план передбачає вступ України до ЄС у наступному році – FT
Мирний план передбачає вступ України до ЄС у наступному році – FT
Зеленський відвідає Німеччину: Bild назвав дату
Зеленський відвідає Німеччину: Bild назвав дату
МЗС отримає нового очільника? Офіс президента зробив заяву про кадрові зміни
МЗС отримає нового очільника? Офіс президента зробив заяву про кадрові зміни
«Прийду за кожним особисто». Генпрокурор Кравченко пригрозив тим, хто відправляє його у відставку
«Прийду за кожним особисто». Генпрокурор Кравченко пригрозив тим, хто відправляє його у відставку
Зеленський «на запрошення Путіна» відвідав Куп'янськ
Зеленський «на запрошення Путіна» відвідав Куп'янськ

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua