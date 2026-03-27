У Федорова з'явився ще один заступник: за що відповідатиме
Уряд призначив Василя Шкуракова заступником міністра оборони. Він відповідатиме за якісне бюджетне планування та підсилення внутрішнього аудиту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
«Розбудовуємо МОУ як ефективну структуру, яка здатна досягати поставлених цілей. Василь Шкураков відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит. Фокус – побудова прозорої, керованої і data-driven фінансової системи Міноборони», – заявив міністр оборони Михайло Федоров.
Ключові завдання нового заступника міністра оборони:
- якісне бюджетне планування й виконання, щоб ресурси відповідали реальним пріоритетам фронту;
- управління всіма джерелами фінансування: державний бюджет, міжнародна технічна допомога, гранти та кредити;
- посилення економічного аналізу для ухвалення управлінських рішень;
- підсилення внутрішнього контролю та аудиту для виявлення ризиків і неефективності;
- цифровізація фінансової звітності та контролю, щоб рішення ухвалювали на основі якісних даних.
Зазначається, що Василь Шкураков має понад 10 років досвіду управління публічними фінансами. Працював заступником міністра фінансів і першим заступником міністра розвитку громад та інфраструктури. Під час війни забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури.
«Формуємо систему, де кожна гривня працює на результат», – додав Михайло Федоров.
Раніше Кабінет міністрів затвердив оновлений склад заступників глави оборонного відомства. Так, першим заступником міністра оборони Олексій Вискуб. Раніше він працював першим заступником міністра цифрової трансформації з 2019 року.
Згодом Кабмін призначив заступником міністра оборони Мстислава Баніка. Він відповідатиме за реформу закупівель.
