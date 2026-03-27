Головна Країна Політика
search button user button menu button

У Федорова з'явився ще один заступник: за що відповідатиме

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Федорова з'явився ще один заступник: за що відповідатиме
Василь Шкураков має понад 10 років досвіду управління публічними фінансами
фото: Міноборони

Шкураков працював заступником міністра фінансів і першим заступником міністра розвитку громад та інфраструктури

Уряд призначив Василя Шкуракова заступником міністра оборони. Він відповідатиме за якісне бюджетне планування та підсилення внутрішнього аудиту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Розбудовуємо МОУ як ефективну структуру, яка здатна досягати поставлених цілей. Василь Шкураков відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит. Фокус – побудова прозорої, керованої і data-driven фінансової системи Міноборони», – заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Ключові завдання нового заступника міністра оборони:

  • якісне бюджетне планування й виконання, щоб ресурси відповідали реальним пріоритетам фронту;
  • управління всіма джерелами фінансування: державний бюджет, міжнародна технічна допомога, гранти та кредити;
  • посилення економічного аналізу для ухвалення управлінських рішень;
  • підсилення внутрішнього контролю та аудиту для виявлення ризиків і неефективності;
  • цифровізація фінансової звітності та контролю, щоб рішення ухвалювали на основі якісних даних.

Зазначається, що Василь Шкураков має понад 10 років досвіду управління публічними фінансами. Працював заступником міністра фінансів і першим заступником міністра розвитку громад та інфраструктури. Під час війни забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури.

«Формуємо систему, де кожна гривня працює на результат», – додав Михайло Федоров.

Раніше Кабінет міністрів затвердив оновлений склад заступників глави оборонного відомства. Так, першим заступником міністра оборони Олексій Вискуб. Раніше він працював першим заступником міністра цифрової трансформації з 2019 року.

Згодом Кабмін призначив заступником міністра оборони Мстислава Баніка. Він відповідатиме за реформу закупівель

Теги: Міноборони Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

У Федорова з'явився ще один заступник: за що відповідатиме
У Федорова з'явився ще один заступник: за що відповідатиме
Уряд виділив кошти на захист критичних об'єктів: скільки отримають регіони
Уряд виділив кошти на захист критичних об'єктів: скільки отримають регіони
Мирні переговори та війна на Близькому Сході. Сибіга зустрівся з Рубіо
Мирні переговори та війна на Близькому Сході. Сибіга зустрівся з Рубіо
«Втрачене життя». Тищенко зробив приголомшливу заяву про роки у «Слузі народу»
«Втрачене життя». Тищенко зробив приголомшливу заяву про роки у «Слузі народу»
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво
Зеленський зустрівся з українськими експертами, які допомагають Саудівській Аравії збивати дрони
Зеленський зустрівся з українськими експертами, які допомагають Саудівській Аравії збивати дрони

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua