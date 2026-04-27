У місцевих радах з’являться заступники голів з питань оборони

Посади обійматимуть військовослужбовці, яких відряджатиме міністр оборони

Україна продовжує формувати інфраструктуру національного спротиву в умовах повномасштабної російської агресії. Завдяки нещодавнім законодавчим змінам в місцевих радах запроваджується посада заступника голови з питань оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Як зазначається, ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме міністр оборони Михайло Федоров.

«Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів. Важливо, що зазначені посади будуть збережені і в разі настання умовно мирного часу», – розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Нагадаємо, Михайло Федоров понад сто днів перебуває на посаді міністра оборони. Побачене під час роботи в оборонному відомстві урядовець назвав «викликами та хворобами, які не лікували десятками років».

Як повідомлялося, Міноборони планує впровадити нову модель ведення війни – дроново-штурмові підрозділи, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.

До слова, президент України Володимир Зеленський разом з міністром оборони Михайлом Федоровим погодили завдання на найближчі тижні. Зокрема, готуються рішення про посилення української піхоти, системи контрактів в армії та реагування на випадки самовільного залишення військової частини (СЗЧ).