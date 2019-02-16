У Мюнхені політики влаштували Кличку допит про президентські вибори



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Мер Києва Віталій Кличко спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером

Світові політики цікавляться ситуацією в Україні перед виборами

Одне з основних питань, що цікавить європейських і американських політиків під час зустрічей на Мюнхенській конференції з політиками українськими, - яким буде фінал президентських виборів в Україні та яка ситуація напередодні цих виборів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в коментарі журналістам в кулуарах 55-ої Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє прес-служба міського голови.

Кличко взяв участь у офіційному відкритті конференції, а також зустрівся з Європейським комісаром з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнесом Ханом, спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, главою Християнсько-демократичної партії Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, головою фракції Християнсько-соціальний союз у німецькому Бундестазі Александром Добриндтом.

«Наші міжнародні партнери сподіваються на стабільність в Україні, на те, що президентські вибори відбудуться без потрясінь і турбулентності. Адже від їх результатів залежатиме майбутній розвиток України протягом наступних п‘яти років, - зазначив Кличко. - За моїм враженням, нинішній розклад сил серед кандидатів став несподіваним і для наших партнерів. Тому дуже багато питань щодо шансів різних кандидатів, їх потенціалу».

Він також сказав, що на зустрічах усі політики відзначали, що Європа і Сполучені Штати зацікавлені в демократичній, економічно сильній Україні, зі стабільною політичною ситуацією.

«Зацікавлені в експорті стабільності в Україну, а не імпорті нестабільності з неї. І сьогодні не так важливе прізвище, хто переможе. Набагато важливіше - хто стане президентом, який захистить свободу України, гарантуватиме втілення реформ, курс України до Європи і НАТО», - підкреслив Кличко.

Також мер Києва зустрівся з головним виконавчим директором Світового банку Кристаліною Георгієвою. Зокрема, йшлося про продовження співпраці у розвитку транспортної інфраструктури Києва, розглядає сьогодні Світовий банк і можливість інвестування в проекти державно-приватного партнерства.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів Президента, призначених на 31 березня 2019 року.

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