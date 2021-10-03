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    Біля входу у кабульську мечеть вибухнула бомба

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    Мечеть Ідгах, біля якої трапився вибух - Біля входу у кабульську мечеть вибухнула бомба
    Мечеть Ідгах, біля якої трапився вибух
    Фото: AP

    У результаті вибуху було вбито і поранено кілька людей

    Неподалік від входу в мечеть Ідгах, що розташована в столиці Афганістану Кабулі, вибухнула бомба. Про це повідомляє Agence France-Presse. Представник радикального руху «Талібан» Забіхула Муджахід підтвердив інцидент. За його даними, в результаті вибуху було вбито і поранено кілька людей. Число жертв поки не повідомляють.

    Пізніше місцевий телеканал Kabul News уточнив, що в момент події в мечеті проходила церемонія прощання з матір'ю Муджахіда.

    Нагадаємо, раніше у результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти.

    Також Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Американське посольство також закликало людей уникати аеропорту до зміни ситуації, а тих, хто перебуває в районі Abbey Gate, East Gate та North Gate «негайно піти». Відомство порадило своїм громадянам бути обережними у великому натовпі, виконувати інструкції місцевої влади та слідкувати за повідомленнями місцевих мешканців у соцмережах, щоб бути готовими до зміни планів.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

    Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

    Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

    Теги: США НАТО Ангела Меркель діти ООН аеропорт посольство Велика Британія Талібан Єнс Столтенберг небезпека
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    Біля входу у кабульську мечеть вибухнула бомба