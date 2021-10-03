Біля входу у кабульську мечеть вибухнула бомба

У результаті вибуху було вбито і поранено кілька людей

Неподалік від входу в мечеть Ідгах, що розташована в столиці Афганістану Кабулі, вибухнула бомба. Про це повідомляє Agence France-Presse. Представник радикального руху «Талібан» Забіхула Муджахід підтвердив інцидент. За його даними, в результаті вибуху було вбито і поранено кілька людей. Число жертв поки не повідомляють.

Пізніше місцевий телеканал Kabul News уточнив, що в момент події в мечеті проходила церемонія прощання з матір'ю Муджахіда.

Нагадаємо, раніше у результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти.

Також Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Американське посольство також закликало людей уникати аеропорту до зміни ситуації, а тих, хто перебуває в районі Abbey Gate, East Gate та North Gate «негайно піти». Відомство порадило своїм громадянам бути обережними у великому натовпі, виконувати інструкції місцевої влади та слідкувати за повідомленнями місцевих мешканців у соцмережах, щоб бути готовими до зміни планів.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.