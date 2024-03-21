У НАЗК можуть забрати санкційний напрямок і команду. Кому віддадуть?

Новіков переконаний, що рішення передати ГУР санкційний напрямок роботи НАЗК із командою буде ефективним

Санкційний напрямок роботи НАЗК, як і сама команда, яка займається цим питанням, можуть перейти Головному управлінню розвідки. Про це в коментарі «Главкому» заявив колишній голова НАЗК Олександр Новіков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Новіков повідомив, що є ініціатива Головного управління розвідки щодо передачі їй як санкційного напрямку роботи НАЗК, так і самої команди, яка займається цим питанням. На думку ексначальника НАЗК, рішення буде ефективним, тому що «це дійсно потужний інструмент, який робить Україну не об'єктом політики, як завжди, а суб'єктом».

До слова, рішення Кабміна щодо закриття реєстру міжнародних спонсорів війни, яке впродовж двох років поповнювало Нацагентство з питань запобігання корупції, на думку Новікова, не відповідає інтересам України, а уряд фактично діє проти Офісу президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ексначальник НАЗК нагадав, що, відповідно до Конституції України, Конвенції проти корупції, закону «Про запобігання корупції» і зобов'язань України перед Євросоюзом НАЗК є незалежним органом. «Тобто таке рішення уряду – це перевищення повноважень з його боку. І якщо НАЗК раптом виконає це рішення, воно діятиме не в повній відповідності до цих документів», – наголосив він.

Нагадаємо, 19 березня питання закриття списку спонсорів війни обговорювали на розширеному засіданні Кабміну в присутності секретаря РНБО, голови СБУ, генерального прокурора та голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Також у засіданні взяли участь представники іноземних посольств та Євросоюзу.

Міністерство закордонних справ розказало, що отримало численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку. За його інформацією, цей список негативно впливає на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії. Міністерство юстиції наголосило, що неприпустимо поширювати від імені держави таку інформацію без врегулювання на законодавчому рівні.

Рада національної безпеки й оборони зазначило, що вся вичерпна інформація щодо санкцій тепер міститься у Державному реєстрі санкцій, тому необхідності в додаткових інституціях більше немає. Національне агентство з питань запобігання корупції теж погодились, що існує питання щодо подальшого функціонування списку.