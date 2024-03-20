Кабмін закриє реєстр міжнародних спонсорів війни

Вся вичерпна інформація щодо санкцій тепер міститиметься у Державному реєстрі санкцій

За словами міністра МЗС, список спонсорів війни негативно впливає на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії

Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр міжнародних спонсорів війни, яке впродовж двох років поповнювало Нацагентство з питань запобігання корупції. Про це йдеться на сайті уряду.

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19 березня питання закриття списку спонсорів війни обговорювали на розширеному засіданні Кабміну в присутності секретаря РНБО, голови СБУ, генерального прокурора та голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Також у засіданні взяли участь представники іноземних посольств та Євросоюзу.

Міністерство закордонних справ розказало, що отримало численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку. За його інформацією, цей список негативно впливає на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

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Міністерство юстиції наголосило, що неприпустимо поширювати від імені держави таку інформацію без врегулювання на законодавчому рівні.

Рада національної безпеки й оборони зазначило, що вся вичерпна інформація щодо санкцій тепер міститься у Державному реєстрі санкцій, тому необхідності в додаткових інституціях більше немає.

Національне агентство з питань запобігання корупції теж погодились, що існує питання подальшого функціонування списку.

Тому було ухвалено такі рішення:

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всю інформацію зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» передадуть до міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, яка розгляне наявність підстав для застосування санкцій РНБО;

сторінка «Міжнародні спонсори війни» буде переадресовувати на вебсайт Державного реєстру санкцій.

Нагадаємо, востаннє список спонсорів війни НАЗК поповнювало 15 лютого, коли туди потрапила нафтосервісна компанія Weatherford International.

Зазначимо, 27 лютого Кабінет міністрів України призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції та затвердив кількох заступників голів обласних державних адміністрацій.

До слова, новий голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик заявив, що процес наповнення списку спонсорів війни потребує унормування.