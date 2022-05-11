У Придністров’ї силовики затримали румунських журналістів

Журналісти вели мовлення з міст Тигіни та Тирасполь

Силовики невизнаного Придністров’я незаконно утримували румунських журналістів протягом шести годин. Після втручання румунського МЗС, журналістів відпустили, передає кореспондент «Главкому».

У вівторок, 10 травня, в непідконтрольному Придністров’ї були затримані двоє румунських журналістів телеканалу Digi24 Олександру Ротару та Крістіан Петреску.

Журналісти вели мовлення з міст Тигіни та Тирасполь, після чого їх затримали без пред’явлення звинувачень місцеві силовики. Команду Digi24 звільнили через шість годин після втручання МЗС Румунії та влади Кишинева.

«Увечері 10 травня 2022 року Міністерству закордонних справ було повідомлено, що двоє румунських журналістів, які здійснювали свою професійну діяльність, у Придністровському регіоні Республіки Молдова, не вийшли на зв’язок з редакцією. Як було пізніше з'ясовано, їх затримали силовики так званої придністровської «влади». Відповідно до розпорядження міністра закордонних справ Богдана Ауреску, Посольство Румунії в Кишиневі в терміновому порядку розпочало багатоканальні процедури, у тому числі з компетентними органами Республіки Молдова та Місією в Республіці Молдова Організації з безпеки та співробітництва в Європі й через декілька годин журналісти були звільнені», – йдеться у комюніке МЗС.

Нагадаємо, нещодавно у непідконтрольному Придністров’ї сталася серія провокацій. У міністерстві оборони України заявляють, що розглядають можливе використання Росією території Придністров’я проти України за «білоруським» сценарієм.

Нагадаємо, раніше у міністерстві оборони Молдови повідомили, що немає «жодних ознак», які б означали, що Росія нападе на республіку.