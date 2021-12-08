У «Слузі народу» нові втрати. Найближчий соратник Коломойського готується до виходу

Депутат Дніпропетровської облради Святослав Олійник: «Зараз із «Слугою народу» мене нічого не пов'язує»

Депутат Дніпропетровської обласної ради від «слуг народу» Святослав Олійник вважає, що наразі його ніщо не пов’язує із провладною партією «Слуга народу» та її фракцією у Дніпропетровській облраді. Про це український юрист та політик, соратник Ігоря Коломойського розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Я не поділяю ту політику, яку впроваджують у масштабах країни. Влада купує криголами, тоді як цілі міста під загрозою відключення від водопостачання, я маю на увазі ситуацію в Павлоградському та Синельниківському районах на Дніпропетровщині. У мене немає образ, але немає й зобов’язань. Крім того, я не симпатизую політикам, які прагнуть до авторитаризму», – пояснив він.

Олійник додав, що не поспішає виходити з фракції, оскільки наразі членство у ній йому не заважає, хоча і не приносить ніякої користі.

«Я ні на що не претендую в області. Ні на керівництво «Ударом», ні на керівництво облрадою, ні на керівництво фракціями. У Дніпропетровській області мене сьогодні взагалі мало що цікавить», – пояснив Олійник.

Також соратник Коломойського назвав політиків, на яких варто робити ставку.

Нагадаємо, що 30 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради України нардеп від партії «Слуга народу» Роман Соха заявив про свій вихід із парламентської фракції цієї політичної сили.

Раніше «слуги» виключили з пардаментської фракції опального нардепа Артема Дмитрука.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Він вийшов із партії «Слуга народу».