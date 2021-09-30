У «Слузі народу» пояснили, чому для зборів вибрали знову Трускавець

«Сіли і порахували, яке місто може одночасно прийняти таку велику кількість людей»

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, чому збори представників партії вирішили організувати у Трускавці, а не іншому місті України.

«Насправді, це питання простіше пояснюється, ніж хтось собі може подумати. Ми, як і два роки тому, сіли і порахували, яке місто може одночасно прийняти таку велику кількість людей. Притому, що багато колег знову будуть жити по двоє в номері. Просто у нас настільки велика фракція, що нам треба або робити це в Києві, але тут завжди у когось є додаткові справи: хтось побіжить на якусь зустріч, у когось буде нарада… Або ж усім разом виїжджати. Ми спеціально обирали, аби основна програма була у вихідний день, щоб у ній могли взяти участь і представники Кабміну, і Офісу президента. Щоб ми розійшлися по «трійках», групах і нормально в спокійній такій атмосфері попрацювали», – розповіла Євгенія Кравчук.

Трускавець обрали ще й тому, що важливим було питання до сфери гостинності та спроможності розміщувати великі групи людей у форматі конференції. Критичною була наявність вільних місць, хоч зараз і не сезон, і щоб це було не в столиці. Тому знову місцем збору «Слуг народу» став Трускавець.

«Нас багато критикують, що ми це все влаштовуємо під час «ковіду», але зауважу, що у нас допуск до участі в цій великій фракції залежить від наявності сертифікату вакцинації. Або треба зробити ПЛР-тест, який буде дійсний на період проведення великої фракції. Інакше не пустять – або сертифікат, або ПЛР-тест», – зауважила заступниця голови фракції.

Нагадаємо, журналісти довідались, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.

Вже відомо, що під час виїзного засідання фракції «Слуги народу» в Трускавці за участі президента Володимира Зеленського будуть обговорюватися кадрові питання.