У Тимошенко похвалились, що за оцінками міжнародних спостерігачів її команда працює найбільш професійно



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За словами Григорія Немирі, станом на цю годину команда Тимошенко продовжує фіксувати порушення, зокрема підписання членами ДВК порожніх протоколів про підрахунок голосів виборців заздалегідь

«Батьківщина» з погляду фактажу та реєстрацій фактів порушення проявляє себе найкраще, - Немиря

Представники партії «Батьківщини» перебувають в постійному контакті з численними міжнародними місіями спостерігачів під егідою ОБСЄ, за участі ПА НАТО, Європарламенту, Ради Європи, спільна місія IDI, IRI та багато інших. Про це повідомив заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря під час брифінгу у прес-центрі, йдеться на партійному сайті.

Немиря зазначив, що за інформацією цих спостережних місій, «Батьківщина» з погляду фактажу та реєстрацій фактів порушення проявляє себе найкраще.

«Це дуже важлива частина виборчого процесу. «Батьківщина» показує приклад професійної співпраці з міжнародними виборчими спостерігачами та місіями», – наголосив він

За словами Немирі, станом на цю годину команда Тимошенко продовжує фіксувати порушення, зокрема підписання членами ДВК порожніх протоколів про підрахунок голосів виборців заздалегідь. Такі випадки виявлено в Донецькій області (округ 50, дільниця № 140769), у Київській області (округ 97, дільниця № 320027) та на Львівщині (щонайменше 8 дільничних виборчих комісій).

Факт підкупу виборців зафіксовано у Волинській області (округ №22). Як зазначив представник «Батьківщини», особи, які зустрічають виборців після голосування, направлять їх до певної квартири і там відбувається передача грошей.

Окрім того, порушення процедури голосування відбувалися у Донецькій області (округ 49 та 52). За словами заступника голови партії, група невідомих осіб спортивної тілобудови увірвалися до дільниці та вкинули в кожну скриньку по пачці бюлетенів.

Наявні серед порушень і такі невмирущі трюки, як зникаючі чорнила, спроби організації каруселі, видачи однієї довідки лікаря на 60 заяв виборців, які виявили бажання голосувати «на дому» (Івано-Франківська область, Калуський район).

Наявні і досить дивні випадки щодо порядку ведення реєстру на Софіївській Борщагівці у Києві.

«Вул. Братська, 9 – це адреса 8-поверхового будинку, громадяни якого не змогли проголосувати. Виявилось, будинок не знаходиться в реєстрі виборців. А це десь 80-90 сімей», – зауважив Григорій Немиря.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.