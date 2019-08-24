У центрі Києва збираються учасники Ходи гідності (відео)



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Фото: Главком

Організатори Ходи очікують на майже 10 тисяч учасників заходу

У центрі Києва біля червоного корпусу КНУ ім. Шевченка збираються учасники Ходи гідності.

Від місця збору Хода вирушить до Майдану Незалежності до Михайлівської площі, де відбудеться молебень за загиблими, повідомляє Радіо Свобода.

Організатори Ходи – військові ветерани – очікують на майже 10 тисяч учасників заходу. Політична символіка на заході не передбачається.

Наразі до місця збору учасників Ходи обмеження проходу чи перевірок немає.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, вся Україна відзначає своє основне свято: 28 років минуло з того дня, коли Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Масові заходи 24 серпня охоронятимуть 13 тисяч працівників поліції.