У Вакарчука озвучили перші вимоги до нового парламенту



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Ярослав Юрчишин говорить, що найбільш ефективні реформи у нас приймалися через вплив вулиці або міжнародних партнерів

Юрчишин заявив, що «Голос» вимагатиме змінити систему добору суддів, обмежити депутатську недоторканість та відкликати депутатів за прогули засідань

Заступник голови партії «Голос» і громадський діяч Ярослав Юрчишин в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив, що на вході в парламент у них є кілька чітких вимог.

«Колеги, ви маєте змінити систему добору суддів, щоб корумповані схематозники не сиділи на суддівських посадах, ви обмежите депутатську недоторканість, введете персональне голосування, щоб люди бачили, як голосують їхні депутати і мали механізми зворотного зв’язку з ними. Якщо депутати не ходять на роботу, то за 25% прогулів – штраф, а за 50% – включається система відкликання. Так, для цього треба змінити Конституцію, але якщо люди цього будуть вимагати, зокрема, і від «Слуги народу», яка, скоріш за все, буде найбільшою фракцію, це цілком реально», - зазначив Юрчишин.

За словами Юрчишина, зараз парламент живе паралельним життям. «Найбільш ефективні реформи у нас приймалися через вплив вулиці або міжнародних партнерів», - говорить політик.

Активіст впевнений, що «коли в парламенті люди можуть не ходити на засідання, але при цьому отримувати зарплату і ще розповідати, що зарплата депутатів невисока, це нонсенс».

Заступник голови партії «Голос» говорить, що у цьому скликанні є окремі депутати, які були десь на трьох засіданнях. «Вони з’являлися для складання депутатської присяги, у бюджетну ніч, тому що там треба «порішати» за свій округ, ну і на інавгурацію», - зазначив Юрчишин.

Нагадаємо, Тимошенко присоромила Вакарчука, що той не ходив на роботу у Раду.

Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».