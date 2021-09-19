Україна не визнаватиме російську Держдуму – представник президента

Вибори у Росії не можна вважати законними через значну кількість порушень та фальсифікацій

У Зеленського заявляють, що Рада наступного тижня ухвалить постанову про нелегітимність Держдуми РФ

Верховна Рада України наступного тижня може ухвалити постанову про звернення до міжнародної спільноти щодо нелегітимності російської Державної думи. Про це сказав представник Президента в Конституційному Суді, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Наш парламент, безумовно, наступного тижня відреагує, і я переконаний, що ми ухвалимо ще одну постанову якраз звернення до міжнародної спільноти щодо нелегітимності Державної думи», – сказав він.

Веніславський наголосив, що у виборах до Думи беруть участь жителі тимчасово окупованих територій України, що суперечить всім міжнародним договорами.

«Це дозволяє парламенту України в черговий раз звернутися до міжнародної спільноти з новими аргументами. Я думаю, що наступного тижня у вівторок-середу ми обов'язково звернемося з черговою заявою, де викладемо факти цинічного порушення норм міжнародного права і зобов'язань», – заявив він.

Додамо, що Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за вибори в Державну думу РФ. Зокрема, за проведення виборів в окупованому Криму та ОРДЛО.

Як відомо, 17 вересня, на виборах до Державної думи РФ не пустили спостерігачів на дільниці, де голосують жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей України.

До речі, правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі. Згідно з дослідженням Всеросійського центру громадської думки, заявили, що підуть голосувати – менше чверті населення Росії. Щоб залучити жителів ОРДЛО, Кремль масово видавав їм російські паспорти.

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