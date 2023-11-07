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Угорщина погрожує заблокувати вступ України в ЄС: Кулеба поставив на місце Орбана

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Угорщина погрожує заблокувати вступ України в ЄС: Кулеба поставив на місце Орбана
Кулеба нагадав, що президент України запрошував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Україну. І це запрошення залишається відкритим
фото: МЗС України

Дмитро Кулеба: «Що стосується блокування, я думаю, що ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні»

Угорщини пригрозила заблокувати початок переговорів про вступ України в Європейський Союз, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяви прем'єр-міністра Віктора Орбана.  

Слова Орбана Кулеба прокоментував на брифінгу у Брюсселі відповідаючи на питання журналістів після зустрічі з трьома комісарами Європейського Союзу Олівером Варгеї, Дідьє Рейндерсом та Марошем Шевчовичем.

«Президент України запрошував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Україну. І це запрошення залишається відкритим. Що стосується угорського запрошення для української делегації – то це вже не вперше ця фраза лунає. Я думаю, що вона вже трохи переросла з технічного діалогу в якесь політичне питання», – сказав Кулеба.

Міністр сказав, що українська делегація була нещодавно в Угорщині на рівні заступника міністра освіти України та інших представників органів української влади, які зі своїми угорськими колегами обговорювали стан справ у питанні освіти національних меншин. «Що стосується блокування, я думаю, що ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні. Але, знаєте, давайте переживати проблеми у міру їх надходження», – сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що в Україні бачать, «що ми виходимо на грудень про рішення Європейської Ради про відкриття переговорів щодо членства з Україною в Європейському Союзі».

Він додав, що проведена титанічна робота, а в ЄС сформовані «політичні баланси». «Але кожна країна буде намагатися розіграти цю ситуацію в той чи інший спосіб у своїх інтересах», – сказав Кулеба.

Як повідомлялося, Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку

 

Теги: міністр Угорщина Дмитро Кулеба Європейський союз Віктор Орбан

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