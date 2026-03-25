Угорщина втратить понад $1 млрд через зупинку постачання газу до України – МЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Угорщина втратить понад $1 млрд через зупинку постачання газу до України – МЗС
Речник МЗС наголосив, що Україна має необхідні обсяги газу
Георгій Тихий наголосив, що станом на зараз імпорт газу в Україну не припинено

Рішення припинити постачання газу в Україну призведе до серйозних економічних втрат для Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

«По-перше, я спілкувався з нашими профільними відомствами, і можу підтвердити, що станом на зараз не припинений імпорт газу. Якщо прем’єр-міністр Орбан все-таки вирішив його припинити – вважаємо, що єдиним наслідком цього буде позбавлення економіки Угорщини і угорців понад мільярда доларів, які Угорщина отримала, наприклад, за минулий рік», – пояснив він.

Дипломат наголосив, що Україна має необхідні обсяги газу та знає, звідки отримати необхідні обсяги у разі припинення Угорщиною постачання. Тихий підкреслив, що Україна, «на відміну від Угорщини, диверсифікована країна і свого часу вжила необхідних заходів для того, щоб постачання енергоресурсів було диверсифікованим».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про призупинення постачання природного газу в Україну. При цьому висунув ультиматум: експорт палива не відновиться, допоки Україна не забезпечить безперебійний транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

«Главком» писав, що Міністерство закордонних справ України спростувало звинувачення Будапешта про нібито небажання Києва обговорювати стан нафтопроводу «Дружба». У відомстві наголосили, що угорська сторона свідомо перетворює технічну проблему на інструмент політичного шантажу.

Угорщина втратить понад $1 млрд через зупинку постачання газу до України – МЗС
Угорщина втратить понад $1 млрд через зупинку постачання газу до України – МЗС
«Може діяти в складних умовах». Арахамія зробив заяву про кризу в Раді
«Може діяти в складних умовах». Арахамія зробив заяву про кризу в Раді
Зеленський вручив нагороди спецпризначенцям СБУ
Зеленський вручив нагороди спецпризначенцям СБУ
Зеленський змінив очільника Ради з питань підтримки підприємництва
Зеленський змінив очільника Ради з питань підтримки підприємництва
Секретарем Луцької міської ради стала Катерина Шкльода: що про неї відомо
Секретарем Луцької міської ради стала Катерина Шкльода: що про неї відомо
«Ми всі ходимо без охорони». «Слуга народу» звернулася до СБУ
«Ми всі ходимо без охорони». «Слуга народу» звернулася до СБУ

