Україна досі не виконала оборонне замовлення 2017 року. ДБР з’ясовує причини

П’ять років тому Укрспецекспорт проплатив $8,77 млн полякам за поставку комплектуючих до БМП. Дотепер половину засобів в Україну не надійшло

Державне бюро розслідувань отримало від суду дозвіл на продовження досудового розслідування до 22 грудня 2022 року за фактами перевищення військовою службовою особою повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського районного суду Києва від 20 грудня.

Як з’ясувало слідство, у жовтні 2015 року державна компанія «Укрспецекспорт» уклала контракти з польською компанією Wtorplast S.A. на поставку 93 одиниць (шасі та башт) до бойової машини піхоти (БМП-1АК). Кінцевим споживачем у контракті було вказано Міністерство оборони України. Однак Міноборони не передбачило державним оборонним замовленням на 2016 рік реалізацію вказаного проєкту та контракти не набули чинності та були призупинені.

Водночас у 2016 році «Укрспецекспорт» уклав нові контракти з компанією Wtorplast S.A. Цього разу на поставку 100 одиниць шасі та башт до БМП-1АК. Вироби мали бути виготовлені 2016 року і призначалися для потреб державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод». Вказаний контракт включили до оборонного замовлення на 2017 рік, виконання якого повинно було відбутися 28 лютого 2018 року.

У липні 2017 року Міністерство оборони України сплатило аванс за цим контрактом, перерахувавши 248,15 млн грн Житомирському бронетанковому заводу. Далі завод перекинув 228,36 млн грн на рахунок «Укрспецекспорт». Протягом липня-вересня 2017 року Укрспецекспорт перерахував $8,77 млн на рахунки польської компанії Wtorplast S.A.

Отже, наразі в Україну поставлено 46 одиниць виробів до БМП на суму $7,59 млн. Заборгованість становить $1,18 млн, не поставлено 47 одиниць.

У судовій ухвалі зазначено, що у цьому кримінальному провадженні нікому не повідомлялася підозра. Правоохоронці планують за участі спеціаліста оглянути бойові машини піхоти, до яких поставлялося обладнання від польської компанії; отримати міжнародну правову допомогу зі Словенії щодо виробництва поставлених вузлів та агрегатів БМП-1 від компанії Zts-Special; провести судово-технічну експертизу з метою встановлення дат виробництва (збирання) шасі та башт БМП-1АК, проведення капітального ремонту вказаної бойової техніки та відповідності її умовам контрактів.

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