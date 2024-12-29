«Виконує обіцянку». Команда Трампа пояснила його заяви щодо Гренландії та Панами

The New York Times також переконана, що претензії обраного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамським каналом та Гренландією не є жартом

«Головна місія з протидії РФ та Китаю є «спільною ниткою», яка об’єднує коментарі Трампа щодо Канади, Мексики, Гренландії та Панами»

Команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що його нещодавні коментарі щодо деяких країн, як-от пропозиція Канаді стати 51-м штатом чи покупка Гренландії, є частиною широкої стратегії. Про це повідомляє Washington Post.

Речниця його перехідного періоду Анна Келлі заявила, що світові лідери збираються сісти за стіл переговорів, тому що Трамп «уже виконує свою обіцянку зробити Америку знову сильною».

«Коли він офіційно вступить на посаду, іноземні держави двічі подумають, перш ніж обдирати нашу країну, Америку знову поважатимуть, і весь світ стане безпечнішим», – заявила вона.

У Трампа кажуть, що головна місія з протидії Росії та Китаю є «спільною ниткою», яка об’єднує його коментарі щодо Канади, Мексики, Гренландії та Панами. Сам республіканець прямо не підтверджував таку позицію.

«Це не просто лякання, у всьому цьому є цілісна сполучна тканина. Трамп знає, на які важелі тиснути і які є перешкоди. Він має владу, щоб використовувати ці важелі», – заявив Washington Post неназваний чиновник.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США повернуть контроль над Панамським каналом, якщо не буде знижено плату за прохід американських судів.

«Тарифи, що стягуються Панамою, безглузді, особливо з урахуванням надзвичайної щедрості США. Якщо моральні та юридичні принципи, що супроводжували великодушний жест із передачею каналу Панамі, не поважатимуть, то Панамський канал повернеться до нас, повністю і без питань», – наголосив 47-й американський президент.

Також новообраний президент США Дональд Трамп все ще хоче купити Гренландію: його адміністрація проводить розмови про можливе придбання острова.

«Ймовірно, Гренландія знову стане проблемою для майбутнього президента США Дональда Трампа: його адміністрація пожвавила розмови про можливу покупку острова», – йдеться у статті. Трамп мріє про таку грандіозну покупку з першого президентського терміну.

The New York Times переконана, що претензії обраного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамським каналом та Гренландією не є жартом.