Орбан визнав поразку на парламентських виборах в Угорщині

Іванна Гончар
фото: facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Будапешті звернувся до своїх прихильників та підтвердив, що привітав партію «Тиса» та її лідера Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах і фактично визнав зміну влади, пише «Главком».

У своїй заяві Орбан зазначив, що результати голосування вже є очевидними, попри те, що підрахунок голосів ще триває.

«Результат виборів болісний, але очевидний. Я привітав партію-переможницю», – заявив Орбан. За його словами, попри поразку, він продовжить політичну діяльність.

«Ми не знаємо зараз, що результати виборів означатимуть для долі нашої країни та нації, час покаже, але ми служитимемо нашій країні навіть в опозиції. Тягар управління не лежить на наших плечах, тому наше завдання зараз – зміцнити нашу громаду», – зазначив премʼєр.

Орбан також подякував своїм виборцям. «Кожен може знати одне: тут, у цій кімнаті, і по всій країні, ми ніколи, ніколи, ніколи не здамося!», – каже він.

Під час виступу його прихильники скандували імʼя політика, а частина людей не стримувала емоцій.

Станом на 22:35 12 квітня виборча комісія опрацювала 60% бюлетенів: партія «Тиса» отримує 68% голосів і 136 місць у парламенті, тоді як «Фідес» – 28% і 56 місць.

Раніше лідер угорської опозиції Петер Мадяр повідомив, що Орбан особисто зателефонував йому та привітав із перемогою.

Нагадаємо, в Угорщині закрилися дільниці для голосування на парламентських виборах. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос. 

Читайте також

Наразі у пункті пропуску відсутнє електропостачання
На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску
13 березня, 18:08
Поява українського прапора на мітингу в Будапешті викликала скандал
Опонент Орбана заявив, що український прапор на мітингу був провокацією: деталі
16 березня, 13:02
На виборах у Франції сформували другий тур Гіттлер і Зеленскі
«Гітлер та Зеленський». На виборах у Франції зійшлися кандидати з цікавими прізвищами
19 березня, 09:55
Адміністрація президента США активно підтримує Віктора Орбана на майбутніх виборах
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
18 березня, 21:10
Угорський міністр заявив, що українці «тримають Угорщину у нафтовій блокаді»
«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»
19 березня, 19:52
Наші дві країни прокладають шлях до оновленого Заходу, заявив Трамп Орбану
Трамп відкрито підтримав Орбана перед виборами в Угорщині
21 березня, 20:20
Ощадбанк припинив ввезення валюти
Ощадбанк призупинив ввезення валюти з ЄС
25 березня, 07:06
Гроші, які вилучила Угорщина в Ощадбанку
Ощадбанк відреагував на «нові докази» Угорщини у справі українських інкасаторів
8 квiтня, 16:35
Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
Вчора, 00:27

Політика

Вибори в Угорщині: як поразка Орбана вплине на війну в Україні – Reuters
Вибори в Угорщині: як поразка Орбана вплине на війну в Україні – Reuters
«Угорщина обрала Європу». Урсула фон дер Ляєн про результати виборів
«Угорщина обрала Європу». Урсула фон дер Ляєн про результати виборів
Макрон привітав Мадяра з перемогою на виборах
Макрон привітав Мадяра з перемогою на виборах
Орбан визнав поразку на парламентських виборах в Угорщині
Орбан визнав поразку на парламентських виборах в Угорщині
Вибори в Угорщині. Орбан привітав Мадяра з перемогою – заява лідера опозиції
Вибори в Угорщині. Орбан привітав Мадяра з перемогою – заява лідера опозиції
Вибори в Угорщині: з'явилися перші офіційні результати
Вибори в Угорщині: з'явилися перші офіційні результати

Новини

Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Сьогодні, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
