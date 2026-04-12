Орбан визнав поразку на парламентських виборах в Угорщині

Орбан зазначив, що результати голосування вже є очевидними

Орбан пообіцяв продовжити політичну діяльність

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Будапешті звернувся до своїх прихильників та підтвердив, що привітав партію «Тиса» та її лідера Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах і фактично визнав зміну влади, пише «Главком».

У своїй заяві Орбан зазначив, що результати голосування вже є очевидними, попри те, що підрахунок голосів ще триває.

«Результат виборів болісний, але очевидний. Я привітав партію-переможницю», – заявив Орбан. За його словами, попри поразку, він продовжить політичну діяльність.

«Ми не знаємо зараз, що результати виборів означатимуть для долі нашої країни та нації, час покаже, але ми служитимемо нашій країні навіть в опозиції. Тягар управління не лежить на наших плечах, тому наше завдання зараз – зміцнити нашу громаду», – зазначив премʼєр.

«Результати виборів, хоча й не остаточні, є зрозумілими та очевидними. Відповідальність і можливість керувати країною нам не дісталися. Я привітав партію-переможця», – сказав він. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 12, 2026

Орбан також подякував своїм виборцям. «Кожен може знати одне: тут, у цій кімнаті, і по всій країні, ми ніколи, ніколи, ніколи не здамося!», – каже він.

Під час виступу його прихильники скандували імʼя політика, а частина людей не стримувала емоцій.

Станом на 22:35 12 квітня виборча комісія опрацювала 60% бюлетенів: партія «Тиса» отримує 68% голосів і 136 місць у парламенті, тоді як «Фідес» – 28% і 56 місць.

Раніше лідер угорської опозиції Петер Мадяр повідомив, що Орбан особисто зателефонував йому та привітав із перемогою.

Нагадаємо, в Угорщині закрилися дільниці для голосування на парламентських виборах. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.