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Порошенко подякував британцям за надзвичайно ефективні ракети

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Порошенко подякував британцям за надзвичайно ефективні ракети
Порошенко подякував Британії в ефірі SKY News
фото: скриншот відео

Storm Shadow показали високу ефективність на полі бою

Велика Британія демонструє справжнє лідерство у постачанні ЗСУ новітньої зброї. Зокрема, нещодавно українські військові отримали від країни-союзниці крилаті ракети Storm Shadow, які вже демонструють надзвичайну ефективність на фронті. Про це заявив колишній президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу SKY News.

Відповідаючи на запитання щодо заяви британського міністра оборони Бена Воллеса про те, що зброю не можна постачати «зі швидкістю Amazon», Порошенко сказав: «Це слово друга, людини дуже професійної та дуже відповідальної. Ми хочемо розуміти, що для нас немає обмежень у постачанні зброї, будь-якого типу та  будь-якого діапазону. Велика Британія продемонструвала лідерство і хороший приклад, якому інші нації наслідують разом, пліч-о-пліч із Сполученими Штатами та українськими солдатами, які точно знають, що таке справжня хоробрість».

Крім того, експрезидент нагадав, що британський парламент і прем’єр-міністр Ріші Сунак зробили заяву про те, що підтримують членство України в НАТО. 

«Для цього до наступного саміту НАТО у Вашингтоні ми повинні виконати домашнє завдання. Ми, Україна, маємо негайно запровадити реформи для зміцнення демократичних інститутів, для боротьби з корупцією, для забезпечення безпеки. Але всі нації, усі держави-члени, безумовно, повинні бути готові запросити Україну до НАТО», – підкреслив Порошенко.

Також він розповів, що мав нагоду поспілкуватися з одним із командирів бригади і той наголосив на надзвичайній ефективності британських ракет Storm Shadow. 

«Я переказую вам слова вдячності комбрига і солдат», – сказав Порошенко.

Він також закликав прискорити постачання для ЗСУ винищувачів F-16, щоб зруйнувати російське панування в повітрі.

«Всі тактики НАТО неможливі без авіаційної підтримки, без повітряного панування авіації в українському небі. А для цього нам потрібен F-16.  І я також хочу подякувати прем’єр-міністру Сунаку за заяву про підготовку тренувальної програми для українських пілотів. Зараз у вас тисячі українських солдатів у тренувальних таборах. Для нас це дуже потрібно, і Британія повинна першою запустити процес підготовки українських пілотів», – зазначив політик.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО.

Зеленський, своєю чергою, прокоментував слова Воллеса. Також на цю заяву відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

До слова, уряд Великої Британії схвалив черговий пакет допомоги Україні вартістю 65 млн доларів. Крім того, Сполучене Королівство та країни «Великої сімки» нададуть новий транш військової підтримки. 

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Теги: Велика Британія ракета Петро Порошенко

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