Україна працює над можливістю виробляти антибалістичні ракети: Зеленський повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна працює над можливістю виробляти антибалістичні ракети: Зеленський повідомив деталі
Глава держави наголосив, що триває робота, щоб українське виробництво вийшло на новий рівень
фото: Офіс президента

Президент підкреслив, що Україна веде переговори з кількома країнами, щоб самостійно виробляти компоненти ППО

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ключовою темою стала протиповітряна оборона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Детально розібрали ситуацію по виконанню контрактів і по закупівлях – усього, що необхідно. І це не тільки по протидії балістиці – це і по фронтовій ППО, по ракетах проти дронів, також по перехоплювачах. Усе буде забезпечено», – каже він.

Глава держави підкреслив, що триває робота над тим, аби Україна була здатна виробляти необхідні компоненти системи ППО, включно з антибалістичними.

«Ми працюємо щодо цього з кількома країнами – деталі зараз ще зарано розкривати. Але потрібне найголовніше: ліцензії для нас, локалізація у нас, результати у нас, в Україні. Це глобальна мета, продовжуємо заради цього працювати», – пояснив президент.

Нагадаємо, Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до системи протиповітряної оборони Patriot під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Мадрида.

Раніше уряд Великої Британії оголосив про термінове виділення €115 млн на зміцнення протиповітряної оборони України. Зазначається, що фінансування буде оперативно спрямоване на посилення української ППО, захист військових на передовій, а також критичної інфраструктури і міст від повітряних атак Росії.

До слова, у лютому Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тис. ворожих безпілотників літакового типу, зокрема «Шахед» і «Гербера». Це новий рекорд «малої» ППО.

Україна працює над можливістю виробляти антибалістичні ракети: Зеленський повідомив деталі
Україна працює над можливістю виробляти антибалістичні ракети: Зеленський повідомив деталі
Україна може отримати близько 10 млрд кубометрів газу на рік: Зеленський повідомив деталі
Україна перепросила у країн Балтії через інциденти із падінням дронів
Україна та Болгарія підписали угоду про безпекову співпрацю
Посилення співпраці в обороні та енергетиці. Уряди України та Болгарії провели перші консультації
Нардеп Лабазюк дав свідчення у справі про підкуп керівництва Мінвідновлення: подробиці

