Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа

Нікарагуа систематично порушує взяті на себе зобов’язання щодо України

Міністерство закордонних справ України засудило рішення Республіки Нікарагуа визнати тимчасово окуповані території України частиною РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МЗС.

Відомство назвало рішення Нікарагуа спробою підірвати суверенітет та територіальну цілісність України, а також порушенням принципів міжнародного права. «Визнання нікарагуанським режимом «суб’єктності» російської окупаційної адміністрації на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Автономній Республіці Крим є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України», – йдеться в заяві.

МЗС наголошує, що Нікарагуа систематично порушує взяті на себе зобов’язання, закріплені у документах про встановлення дипломатичних відносин між країнами. «Підтримка збройної агресії Російської Федерації проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих ДНР і ЛНР та відкриття незаконного «почесного консульства Нікарагуа» на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Україна, свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від Москви», – додає пресслужба.

У відповідь на дії Нікарагуа Україна розриває дипломатичні відносини. «Цей рішучий дипломатичний крок – свідчення того, що Україна й надалі реагуватиме максимально жорстко у відповідь на будь-які спроби зазіхати на її суверенітет і територіальну цілісність. Ми не допустимо жодних посягань на нашу державність і будемо вживати всіх необхідних заходів для захисту нашої незалежності, безпеки та недоторканості кордонів», – заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

До слова, Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест щодо так званого осіннього призову, який Росія розпочинає 1 жовтня 2025 року, включаючи тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, Севастополь, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.