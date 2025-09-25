Головна Світ Політика
Держсекретар США приїде в Україну? Заява Сибіги

Сибіга та Рубіо провели зустріч
Сибіга: Мав нагоду поспілкуватися з Марко (Рубіо, – «Главком») особисто

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запросив державного секретаря США Марко Рубіо відвідати Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги у Facebook.

Сибіга зазначив, що ввечері 24 вересня відбулась трансатлантична зустріч всіх союзників НАТО та України на запрошення Рубіо.

«Завершив цей день важливою трансатлантичною зустріччю всіх союзників НАТО та України на запрошення держсекретаря США Марко Рубіо. Висловив вдячність за принципову позицію президента США Дональда Трампа. Обговорили подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на РФ. Після зустрічі мав нагоду поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів. Запросив колегу відвідати Україну в зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийняте», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся із держсекретарем США Рубіо на полях Генасамблеї ООН. Переговори розпочалися без вступних слів для преси та продовжились у закритому форматі.

Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав росіян припинити вбивства. Він повторив заклик президента США Дональда Трампа припинити вбивства та необхідність того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни.

