Україна розірвала угоду з Сирією, яка діяла майже 30 років

Уряд скасував угоду з Сирією про співпрацю у сфері повітряного сполучення

Ще влітку Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією

Кабінет міністрі України сьогодні проголосував за припинення угоди про співпрацю у сфері повітряного сполучення з Сирією. Документ діяв ще з 1993 року. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Кабінет міністрів України припинив дію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про повітряне сполучення. Договір між країнами був підписаний 2 квітня 1993 року в Києві», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня Сирійська Арабська Республіка офіційно визнала «незалежність та суверенітет» так званих «Л/ДНР», створених Росією на окупованих територіях Донеччини й Луганщини.

У відповідь Україна розірвала дипломатичні відносини із Сирією. Державний департамент США заявив, що визнання режимом у Сирії «незалежності» так званих «Л/ДНР» є лише підтвердженням того, що режими Асада і Путіна є ізольованими та не належать до широкого міжнародного співтовариства.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вирішили перекинути свій парашутно-десантний полк із Сирії до України.