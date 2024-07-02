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НАТО відправить до Києва нового високопоставленого чиновника – WSJ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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НАТО відправить до Києва нового високопоставленого чиновника – WSJ
Відповідне рішення оголосять на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні
фото з відкритих джерел

Чиновник займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації та невійськовій підтримці

НАТО має намір призначити відповідального за надання довгострокової підтримки Україні, яку надають та будуть надавати країни-члени Альянсу. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зазначається, відповідальним стане високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві. За словами представників США та НАТО, відповідне рішення оголосять на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 11 липня.

Чиновник займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації та невійськовій підтримці. Звітуватиме він як перед штаб-квартирою Альянсу в Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створять у Вісбадені для координації постачання військової техніки Києву та підготовки українських військ.

Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО схвалили «оперативний план розширення підтримки України». Він охоплює збільшення ролі Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових. 

Ініціатива Північноатлантичного альянсу з розширення військової підтримки України передбачає більше управлінського залучення НАТО і допоможе уникати затримок із постачанням допомоги.

Як повідомлялося, на саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні вже в липні, Україна не отримає запрошення до Альянсу, однак Києву нададуть «міст» до членства, сподіваючись, що цього буде достатньо.

До слова, США та союзники обговорюють, які зобов’язання дати Україні щодо вступу в НАТО на майбутньому 75-му саміті Альянсу у Вашингтоні.

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Теги: НАТО чиновник військова допомога

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