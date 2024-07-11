Patriot та ракети. Пентагон повідомив, що ввійде до нового пакету допомоги Україні

Зброя з нового пакету постачатиметься безпосередньо зі складів американської армії

Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму $225 млн. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Новий пакет військової допомоги США надаватиметься в межах механізму PDA (Presidential Drawdown Authority), який передбачає постачання зброї безпосередньо зі складів американської армії.

Зокрема, до нового пакету допомоги ввійде:

одна батарея зенітно-ракетного комплексу Patriot;

боєприпаси для систем Nasams і Himars;

зенітні ракети Stinger;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети Tow;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

боєприпаси для стрілецької зброї;

підривні боєприпаси та запчастини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні. Байден запевнив, що США будуть з Україною «на кожному кроці». Зокрема, під час зустрічі Байден оголосив про новий пакет допомоги для Києва, однак не розповів, що саме до нього входитиме.

Як повідомляло AP, новий пакет включатиме ЗРК Patriot, який необхідний Україні для зміцнення її протиповітряної оборони від російської авіації.

Нагадаємо, лідери п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.