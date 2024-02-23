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Прем'єрка Данії разом із Зеленським вшанували пам’ять захисників на Личаківському кладовищі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прем'єрка Данії разом із Зеленським вшанували пам’ять захисників на Личаківському кладовищі (відео)
В Україну приїхала прем'єр Данії
фото: Офіс президента

Зеленський і Метте Фредеріксен поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі

Сьогодні, 23 лютого, до України приїхала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вона відвідала Личаківський цвинтар у Львові. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«У Львові президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка перебуває з візитом у нашій країні, вшанували пам’ять захисників, полеглих під час українсько-російської війни», – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища. Вони також ушанували пам’ять невідомого воїна ЗСУ, який загинув у 2022 році та був похований у Львові.

Прем'єрка Данії разом із Зеленським вшанували пам’ять захисників на Личаківському кладовищі (відео) фото 1

«Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну», – зазначив президент.

Нагадаємо, міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд данських крон (близько 228 млн євро). Він передбачає боєприпаси для артилерії та ППО, безпілотники й допомогу в розмінуванні. Так, у межах нової допомоги Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тис.155-мм артилерійських боєприпасів. Їх доставлять в Україну протягом кількох місяців.  

Теги: Данія

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