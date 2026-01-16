На військовий облік можна стати у «Резерв+»: стартувало тестування
Онлайн-постановка можлива лише для тих, хто ніколи не перебував на військовому обліку
Невдовзі чоловіки зможуть стати на військовий облік дистанційно – без візитів до ТЦК та паперових процедур. Міноборони продовжує тестувати постановку на облік у застосунку «Резерв+» та розширює його на нову вікову групу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
До тестування запрошуються чоловіки віком 18-24 років, які ще не перебувають на військовому обліку. Щоб взяти участь, потрібно заповнити форму.
Як долучитися до тестування?
- Заповніть форму для участі в тестуванні.
- Очікуйте електронний лист із запрошенням.
- Установіть застосунок «Резерв+» або оновіть його до останньої версії.
- Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.
- Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.
«Зверніть увагу: онлайн-постановка можлива лише для тих, хто ніколи не перебував на військовому обліку. Якщо вас раніше зняли або виключили з обліку, поновлення наразі можливе тільки через ТЦК та СП. Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна – для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП», – пояснює Міноборони.
Нагадаємо, застосунок «Резерв+» надсилатиме сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту».
Як повідомлялося, Міноборони оновило застосунок «Резерв+». Відтепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника.
