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Фіцо заявив, що з радістю приїхав би в Москву на парад 9 травня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Фіцо заявив, що з радістю приїхав би в Москву на парад 9 травня
Фіцо: «Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни»
фото: AP

Словацький прем'єр назвав своїм обов'язком завітати на святкування російського Дня перемоги

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що мав би за честь приїхати до Москви 9 травня, щоб відзначити російський День перемоги у 2025 році. Про це пише пропагандистське агентство ТАСС.

В інтервʼю російської пропагандистської програми «60 хвилин» на запитання, чи хотів би Фіцо завітати до Москви на 9 травня, співрозмовник відповів ствердно, Ба більше, словацький прем'єр назвав це своїм обов'язком.

«Так, я буду дуже радий... Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни й насамперед – перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок», – сказав Фіцо.

Нагадаємо, що з моменту повномасштабного вторгення Росії до України Словаччина передала нашій державі військову допомогу на суму майже 700 млн. євро. Про це сьогодні, 25 жовтня, повідомила прессекретарка Верховного контрольного управління (NKÚ) країни Даніела Болех Добакова. 

До слова, Фіцо обурився через План перемоги Зеленського на назвав його нереалістичним.

Теги: Фіцо Словаччина росія Москва

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